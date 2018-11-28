15:25
28 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Восстание роботов в России. Google по-российски
      Вєсті Кремля
      00:13, сегодня
      Вести.UA. Фантастические депутаты. Омелян в тренде
      Вєсті.UA
      00:28, сегодня
      Как бизнесмены в Украине помогают РФ производить опасное оружие
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Субботники и воскресники
      Згадати все
      00:59, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Почему стоит отказаться от алкоголя и как это повлияет на организм

      291 Читати новину українською
      Почему лучше не пить алкоголь
      Почему лучше не пить алкоголь / Фото из соцсетей

      Употребление алкоголя – привычка, которая глубоко укоренилась в сознании каждого человека, без которой не проходит ни одно застолье. Но частый прием алкоголя наносит непоправимый вред, поскольку от спиртных напитков страдают все системы и органы.

      Об этом сообщает портал Likar.info.

      Читайте также: Отказ от алкоголя на месяц: какие процессы будут происходить в организме

      Украина входит в пятерку стран с наибольшим количеством употребления алкоголя. Ежегодно в Украине ставят на учет 100 тысяч алкоголиков. Это приобретает признаки национальной эпидемии.

      Объясняем, почему жизнь без алкоголя имеет ряд весомых преимуществ.

      Снижение веса, нормализация сахара и холестерина

      Снижение веса – очень приятный побочный эффект от отказа от алкоголя. При отказе от употребления спиртных напитков контролировать свой вес будет намного легче.

      Чрезмерное употребление алкоголя может быть основной причиной вашей полноты. Во-первых, некоторые спиртные напитки (например, пиво, сладкое вино) достаточно калорийны. Во-вторых, вместе с алкогольными напитками мы, как правило, употребляем большое количество нездоровой калорийной пищи. А в-третьих, при употреблении алкоголя организм занимается нейтрализацией токсинов, и на переработку пищи у него остается меньше сил. Это приводит к накоплению жировой ткани.

      via GIPHY

      Улучшение работы мозга

      С одной стороны алкоголь делает нас сонными... Но это огромная ошибка полагаться на бокал вина или рюмку коньяка как на снотворное. Действительно, после употребления спиртного вы можете заснуть, но это будет беспокойный сон. Ваш мозг не сможет должным образом отдохнуть. В итоге, утро будет тяжелым, а запас энергии минимальным. К тому же, алкоголь действует и как мочегонное, потому как следует отдохнуть ночью точно не получится.

      Читайте также: Алкоголизм в 25 – почему становятся заложниками водки

      Нарушение сна, сбой в работе внутренних часов организма и отсутствие полноценного отдыха негативно влияют на нашу умственную деятельность. Из-за этого мы не в состоянии сфокусироваться и запоминать информацию, что особенно вредно для людей, занимающихся умственной деятельностью и занятиями, требующими высокой концентрации внимания.

      Відмова від алкоголю
      Отказ от алкоголя поможет сохранить красоту

      Улучшение внешнего вида

      В большей степени это касается мужчин, которые занимаются спортом. Если вы ходите в спортзал, но в то же время не прочь приложиться к спиртному, то эффекта от тренировок практически не будет. Так, алкоголь существенно замедляет рост мышц, поскольку он препятствует синтезу белка и продукции гормона роста – ключевого компонента в системе восстановления мышечных тканей. К тому же, у любителей спиртного значительно усиливаются боли после тренировок.

      Что касается женщин, то им следует знать, что алкоголь – это злейший враг вашей кожи. Спиртное обладает выраженным мочегонным эффектом, лишая кожу влаги, что ускоряет процесс образования морщин. Кроме того, алкоголь ухудшает усвоение витаминов А и С, которые играют важную роль в поддержании здорового вида кожи.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровое питание Здоровье Алкоголь Здоровая жизнь
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Чего ждать Украине от встречи Путина и Трампа на саммите G-20
      сегодня , 15:05 Чего ждать Украине от встречи Путина и Трампа на саммите G-20
      Злой Одессит 1177
      Конфлікт в Азовському морі вигідний Росії, – Frankfurter Allgemeine Zeitung
      сегодня , 13:50 Конфлікт в Азовському морі вигідний Росії, – Frankfurter Allgemeine Zeitung
      Блог Медіа 4463
      У российского газа появился серьезный конкурент
      27 ноября , 23:14 У российского газа появился серьезный конкурент
      Злой Одессит 7911
      99% цивільних українців не помітять воєнного стану
      27 ноября , 20:33 99% цивільних українців не помітять воєнного стану
      Артем Овдієнко 3322
      Введение военного положения в Украине: что оно меняет в жизни украинцев
      27 ноября , 20:01 Введение военного положения в Украине: что оно меняет в жизни украинцев
      126923
      Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
       10 января , 16:03
      6 секс-позиций, которые ненавидят женщины
       11 марта , 23:00
      Менингит: причины, симптомы и лечение смертельной болезни
       3 ноября 2017 , 13:01
      За Савченко стоят конкретные люди: политики высказали свое мнение
       23 марта , 09:38
      В Харькове подросток из окна квартиры расстрелял прохожих: видео
       26 октября 2017 , 13:30
      Приятные новости с АТО: воины ВСУ, которые считались погибшими, выжили
       25 ноября 2017 , 08:32
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук