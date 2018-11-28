Почему стоит отказаться от алкоголя и как это повлияет на организм

Употребление алкоголя – привычка, которая глубоко укоренилась в сознании каждого человека, без которой не проходит ни одно застолье. Но частый прием алкоголя наносит непоправимый вред, поскольку от спиртных напитков страдают все системы и органы.

Об этом сообщает портал Likar.info.

Читайте также: Отказ от алкоголя на месяц: какие процессы будут происходить в организме

Украина входит в пятерку стран с наибольшим количеством употребления алкоголя. Ежегодно в Украине ставят на учет 100 тысяч алкоголиков. Это приобретает признаки национальной эпидемии.

Объясняем, почему жизнь без алкоголя имеет ряд весомых преимуществ.

Снижение веса, нормализация сахара и холестерина

Снижение веса – очень приятный побочный эффект от отказа от алкоголя. При отказе от употребления спиртных напитков контролировать свой вес будет намного легче.

Чрезмерное употребление алкоголя может быть основной причиной вашей полноты. Во-первых, некоторые спиртные напитки (например, пиво, сладкое вино) достаточно калорийны. Во-вторых, вместе с алкогольными напитками мы, как правило, употребляем большое количество нездоровой калорийной пищи. А в-третьих, при употреблении алкоголя организм занимается нейтрализацией токсинов, и на переработку пищи у него остается меньше сил. Это приводит к накоплению жировой ткани.

Улучшение работы мозга

С одной стороны алкоголь делает нас сонными... Но это огромная ошибка полагаться на бокал вина или рюмку коньяка как на снотворное. Действительно, после употребления спиртного вы можете заснуть, но это будет беспокойный сон. Ваш мозг не сможет должным образом отдохнуть. В итоге, утро будет тяжелым, а запас энергии минимальным. К тому же, алкоголь действует и как мочегонное, потому как следует отдохнуть ночью точно не получится.

Читайте также: Алкоголизм в 25 – почему становятся заложниками водки

Нарушение сна, сбой в работе внутренних часов организма и отсутствие полноценного отдыха негативно влияют на нашу умственную деятельность. Из-за этого мы не в состоянии сфокусироваться и запоминать информацию, что особенно вредно для людей, занимающихся умственной деятельностью и занятиями, требующими высокой концентрации внимания.



Отказ от алкоголя поможет сохранить красоту

Улучшение внешнего вида

В большей степени это касается мужчин, которые занимаются спортом. Если вы ходите в спортзал, но в то же время не прочь приложиться к спиртному, то эффекта от тренировок практически не будет. Так, алкоголь существенно замедляет рост мышц, поскольку он препятствует синтезу белка и продукции гормона роста – ключевого компонента в системе восстановления мышечных тканей. К тому же, у любителей спиртного значительно усиливаются боли после тренировок.

Что касается женщин, то им следует знать, что алкоголь – это злейший враг вашей кожи. Спиртное обладает выраженным мочегонным эффектом, лишая кожу влаги, что ускоряет процесс образования морщин. Кроме того, алкоголь ухудшает усвоение витаминов А и С, которые играют важную роль в поддержании здорового вида кожи.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.