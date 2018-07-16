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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Почему стоит пользоваться молоком в косметических процедурах

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Почему стоит пользоваться молоком в косметических процедурах
Почему стоит пользоваться молоком в косметических процедурах / Shutterstock

О пользе молока родители говорят своим детям еще с детства. Но мало кто знает, что молочный напиток несет немалую пользу для здоровья волос человека, его кожи лица и ног.

Молоко считается полезным из-за большого количества уникальных компонентов, которые необходимы для жизнедеятельности организма. Чтобы ваше тело получило достаточное количество витаминов от молока, стоит делать несколько косметических процедур.

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Молочные ванны для тела и ног

Чаще устраивайте себе молочную ванну невысокой температуры – около 36-37 градусов, и лежите в ней в течение 10-15 минут. Так кожа вашего тела будет более бархатной и подтянутой. Относительно ног, то для ножной ванночки следует подготовить полстакана теплого молока, 2 стакана горячей воды и мед, которые стоит поместить в одну посудину. Такая процедура улучшает качество состояния ног и ее рекомендуется делать перед сном.

Маски из молока для волос

Молоко обладает способностью делать волосы более мягкими и послушными, а также избавляет от перхоти. Для приготовления маски рекомендуют использовать домашнее козье молоко. В список ингредиентов бьюти-маски входят яичный желток, который нужно сначала взбить, кислое молока и 1 столовая ложка касторового масла, которые нужно добавить к желтку. Смесь распределите на волосах, накройте полиэтиленовой шапочкой и смойте маску через час.

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Молочные процедуры от темных кругов под глазами

Чтобы ваши глаза были выразительными и красивыми, а темные круги под ними не пришлось закрашивать разными консилерами, стоит обратить внимание на смачивание кожи теплым молоком. Просто нанесите его с помощью ватного диска вокруг глаз, и ваша кожа будет сиять. Также молоко можно использовать как средство для умывания лица перед сном.

Теги: LifeStyle Здоровье Красивое тело Красота Здоровая жизнь
Источник: Tochka.net
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