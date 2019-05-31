Почему суд не признал плен наших моряков военным конфликтом, – заместитель министра юстиции

Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию освободить захваченных в ноябре в Керченском проливе моряков и вернуть 3 украинских корабля. Таким образом суд удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должна осуществить Россия. Представители Кремля участия в слушаниях по этому делу не брали.

Почему суд только частично удовлетворил иск Украины и как заставить Россию выполнять это решение – в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал заместитель министра юстиции – уполномоченный по вопросам Европейского суда по правам человека Иван Лещина.

Военный конфликт или...

О чем на самом деле идет речь в решении Международного трибунала ООН по морскому праву?

Прежде всего – это победа. Этим обращением занималось Министерство иностранных дел Украины, а мы предоставляли информацию. Из текста самого решения видно – Международный трибунал по морскому праву рассмотрел дело в срочном порядке относительно обеспечительных мер. Он частично удовлетворил заявление украинского правительства. В частности, обязав Российскую Федерацию срочно освободить моряков и военные корабли. Иск в части остановки уголовного производства против украинских моряков – не удовлетворил. Украина получила главное по этому делу.

Кто такой Иван Лещина?Заместитель Министра юстиции Украины – Уполномоченный по вопросам Европейского суда по правам человека. Обеспечивает представительство Украины в ЕСПЧ при рассмотрении дел о нарушении Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также информирования Комитета министров Совета Европы о ходе выполнения решений суда. Координирует выполнение решений Суда.

Почему наш иск удовлетворили лишь частично?

Во второй части речь идет о вопросах об уголовной ответственности. Суд не будет вмешиваться во внутренние дела Российской Федерации. Если суды и правоохранительные органы этой страны считают необходимым продолжать какое-то уголовное производство – это их право.

Читайте также: Трибунал ООН приказал освободить украинских моряков: реакция России

Однако суд не признал этот конфликт военным?

Квалификация конфликта и действий как военные или правоохранительные, происходит в соответствии с Конвенцией по морскому праву. Это очень узкий вопрос, касающийся того, как оценивать действия Российской Федерации в рамках применения Конвенции по морскому праву. В рамках этого документа действительно трибунал пришел к выводу – действия РФ нужно рассматривать не как военный конфликт, а как выполнение своих правоохранительных функций. Ведь у трибунала не было и не может быть юрисдикции оценивать в целом войну между Россией и Украиной, какая бы она ни была – открытая или нет. Они не будут рассматривать вопрос Донецкого аэропорта или аннексии Крыма – это не их компетенция. К их компетенции относится исключительно ситуация с захватом украинских кораблей и экипажей. В рамках инцидента, который произошел в Керченском проливе, суд квалифицировал действия РФ как выполнение правоохранительных функций.



Суд рассматривал инцидент, который произошел в Керченском проливе

Почему это было важно?

Действия военного характера были специально исключены Украиной и Россией из юрисдикции этого трибунала, чтобы он не имел права этого рассматривать. РФ сказала – у нас здесь военный конфликт, поэтому вы не можете этот иск рассматривать. В то же время, правоохранительные действия не были исключены Украино из юрисдикции трибунала, соответственно, он имел право рассмотреть этот иск, что и сделал. Здесь все абсолютно логично.

Но почему исключили действия военного характера?

Не может быть единой позиции по 5 или 6 различных международных судах, куда обратилась Украина. У каждого из них своя компетенция и юрисдикция. В Европейском суде говорят – в Азовском море состоялся захват украинских моряков, которые стали военнопленными, и у этого суда есть компетенция рассматривать этот вопрос. Для Трибунала был важный инцидент – захват кораблей, и он этот факт квалифицировал как правоохранительную деятельность. Кстати, наше заявление в ЕСПЧ мы собираемся переформатировать и дополнить: отдельным нарушением выделить неисполнение решения трибунала.

Читайте также: Что грозит России в случае невыполнения условий Международного трибунала ООН

Что это нам дает?

Это будет свидетельствовать о том, что Россия будет удерживать моряков за решеткой незаконно. Ведь есть конвенция, есть решение трибунала, невыполнение которого – нарушение закона. А незаконное содержание людей – это нарушение Европейской конвенции.

Заставить выполнять

Но Россия отказалась выполнять это решение?

Россия всегда отказывается что-то делать. Однако они очень четко информируют о невыполнении решения. В таком случае все становится очень просто: есть признанное международное судебное учреждение, которое приняло решение, которое Россия не выполняет и прямо об этом заявляет.



Иногда, понять позицию России крайне трудно

Какие последствия ожидают нашего Восточного соседа за невыполнение такого решения?

Очень серьезные. Прежде всего – санкции. Речь идет о международном давлении, они уже чувствуют и понимают, когда делают глупости, то для них это очень плохо. В этом случае даже не будет идти речь об ослаблении санкций, если они не будут выполнять решения. Россияне могут только надеяться, что их не будет усиленно; вероятно, они все же будут усилены. Мне кажется, они все же одумаются и выполнят решение.

Некоторые эксперты говорили – в случае невыполнения этого решения Кремль не сможет обращаться к другим международным судам...

Это преувеличение. В любом случае у страны есть право на обращение в другие судебные инстанции. Другое дело – невыполнение судебного решения. Это большой минус для любой их позиции, то есть все, что они скажут в других судах и делах, будет рассматриваться через призму неисполнение решения трибунала.

Читайте также: Зеленский прокомментировал решение трибунала ООН касательно моряков

Министерство иностранных дел подготовило дипломатическую ноту России с требованием выполнить решение международного трибунала об освобождении пленных украинских моряков. Что нам дает такое обращение, ведь они уже сказали, что не будут выполнять это решение?

Это очень важный документ, который формально отмечает невыполнение Россией решения трибунала. Мы его будем использовать в Европейском суде. Это очень важно.

Россия даже не присутствовала на рассмотрении дела. Подавали они какие-то свои объяснения ситуации?

Российская Федерация имела право присутствовать на заседании, но они им не воспользовались. В то же время, подали некий меморандум. В общем, их позиция очень странная. Ведь в этом меморандуме признается, что была военная деятельность, одновременно россияне делают вид, что это не они. Им приходится каждый раз придумывать, почему и как: то они ведут обстрел ракетами наших военных через границу, но говорят – нас там нет, то ссылают в нас "ихтамнетов".

В общем, у них нет никаких аргументов чтобы не выполнить это решение. Россияне являются членами конвенции, суд был образован должным образом, они имели право присутствовать и даже подали какую-то позицию. Все они проиграли!