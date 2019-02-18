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      Почему "судьи Майдана" до сих пор не уволены, – семьи Небесной Сотни идут митинговать под ВККС

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      Почему "судьи Майдана" не уволены, – Семьи Небесной Сотни идут митинговать под ВККС
      Почему "судьи Майдана" не уволены, – Семьи Небесной Сотни идут митинговать под ВККС / Фото из открытых источников

      Семьи Небесной Сотни хотят узнать почему "судьи Майдана", которые работали против Революции Достоинства не только не уволены, но и имеют все шансы попасть в Верховный Суд.

      Представители Общественной организации "Семья Героев "Небесной Сотни" заявили, что ВККС выбрала именно 19-22 февраля для рассмотрения вопроса о будущих судьях ВС – дни, когда вся Украина празднует пятую годовщину коварных и кровавых расстрелов на Майдане.

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      Председатель организации Владимир Бондарчук, чей отец Сергей Бондарчук погиб 20 февраля 2014 года на ул. Институтской от пули снайпера, сказал, что на акцию приедут около 50 семей Небесной Сотни со всей Украины.

      Мы, семьи Героев Небесной Сотни, станем под ВККС живым коридором, чтобы спросить у тех, кто будет проходить сквозь него, в том числе всех, кто покрывал судей Майдана: "есть ли у вас что-то человеческое – нечто, похожее на совесть?"
      – отметили активисты.

      Акция начнется 20 февраля в 08:45 под ВККС в Киеве на ул. Механизаторов, 9.

      Сейчас продолжается отбор судей в Верховный суд – высшую судебную инстанцию страны. ВККС должен избрать всего 78 судей. 19-22 февраля комиссия будет рассматривать дела 44 кандидатов в ВС, среди которых будут и "судьи Майдана".

      Что такое Верховный Суд? Это – высший суд в системе судоустройства Украины, который обеспечивает постоянство и единство судебной практики в порядке и способом, определенные процессуальным законом. Это кассационная инстанция, в определенных случаях – суд первой или апелляционной инстанции.

      blog_ava
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      Теги: Евромайдан Новости Украины Новости Киева Судьи Верховный суд Украины Небесная Сотня Протесты Жертвы
      Источник: 24 канал
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