Почему судья, которая отказалась выносить "правильные" решения, забрала свои слова о давлении

Ни для кого не секрет, что во время Революции Достоинства суды принимали много несправедливых решений в пользу власти. Часто — под прямым давлением властей. Однако, сами судьи до сих пор боятся признать это. Или сначала признают, а потом отказываются от своих слов.

Вот как лауреатка нашей антипремии — бывшая глава Оболонского райсуда Киева Ирина Мамонтова.

Читайте также: У меня есть миллионы, элитные часы, коллекции картин, но нет жилья: "печальная" история судьи

Во время Революции судьи возглавляемого ею суда рассматривали протоколы об административных правонарушениях в отношении участников автопробега в Межигорье — загородной резиденции экс-президента Януковича.

Первые решения по этим протоколам предусматривали лишь взыскания штрафов, но властям этого было мало. Поэтому начались звонки главе суда. Об этом позже рассказала сама прокуратуре Мамонтова.



Судья Ирина Мамонтова

По ее словам, было несколько звонков из Администрации Президента. Главу суда настойчиво просили организовать сначала оперативное, а затем и "правильное" рассмотрение этих протоколов с применением максимально возможных взысканий. То есть быстро лишить слишком активных граждан с автомобилями водительских прав.

После очередного звонка из Администрации Президента Ирина Мамонтова написала заявление об увольнении. И сразу после смены главы около 20 судей Оболонского суда столицы вынесли решения о лишении прав 41 участника автопробега.

Самой Мамонтовой это увольнение обеспечило место в Высшем совете юстиции, который теперь называется Высшим советом правосудия. Туда ее по своей квоте назначил парламент как принципиальную судью, которая отказалась работать под давлением власти.

Это было в мае 2015 года. А уже в ноябре того же года, когда на Съезде судей цитировали ее сообщение о давлении со стенограммы допроса в прокуратуре, Мамонтова публично отказалась от своих предыдущих слов.

Читайте также: Почему одна из победительниц конкурса в новый Верховный Суд платит налоги в РФ

Вот такая принципиальность. Интересно, что рассмотрение заявлений судей о давлении и жалоб на них, в частности, за умалчивание давления — теперь работа самой судьи Мамонтовой, как члена Высшего совета правосудия.

Антипремию "НЕ.Честь недели" за умалчивание давления со стороны Администрации Януковича во времена Майдана получает член Высшего совета правосудия Ирина Мамонтова.



Антипремию "НЕ.Честь недели" получает Ирина Мамонтова

А вот вам пример судьи, которая не смолчала. Судья нового Верховного Суда Александра Яновская не согласилась с решением своих коллег и выложила отличную позицию в отдельном мнении. При этом написала ее понятным языком и подробно объяснила логику.



Судья Александра Яновская

Александра Яновская — бывшая судья Европейского суда по правам человека и представитель научной среды. А также одна из немногих кандидаток в Верховный Суд, относительно которых во время конкурса поступила позитивная информация от Общественного совета добропорядочности.

Что именно защитила в своем отдельном мнении судья Яновская? Наше с вами право жаловаться на действия прокуроров. Дело об одной из таких жалоб дошло аж до Верховного Суда из-за того, что дисциплинарное производство в отношении прокурора по этой жалобе закрыла Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров, заявив жалобщику – компании "Паладис-Центр", – что он не имеет права обжаловать закрытие производства.

Решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров поддержал и Кассационный административный суд, и Большая палата Верховного Суда. Но не судья Яновская. Она подчеркнула, что такой подход — это нарушение права на эффективное средство юридической защиты, которое гарантирует статья 13 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

В особом мнении судья Яновская указала, что Кассационный административный суд в составе Верховного Суда не придерживался требований не только Конвенции, но и Конституции Украины, Кодекса административного судопроизводства и закона Украины "О прокуратуре", нарушив реализацию права заявителя на судебную защиту.

Премию "Честь недели" за освещение позиции приоритета прав и законных интересов гражданина получает судья Большой палаты Верховного Суда Александра Яновская.



Премию "Честь недели" получает Александра Яновская

Хочется верить, что со временем такие лучшие практики приживутся как в новом Верховном Суде, так и во всех судах и органах судейского самоуправления. Что судьи будут руководствоваться ими для принятия решений, а не только для отдельных мнений, как сегодняшняя "Честь недели", судья Большой палаты Верховного Суда Александра Яновская. И не будут позволять себе замалчивать нарушения, как сегодняшняя "НЕ.Честь недели" – член Высшего совета правосудия Ирина Мамонтова.