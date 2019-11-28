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      24 Канал Программы Честь и НЕчесть
      ДЕЛО САДОВОГО ЕЛЕНА ЗЕРКАЛЬ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Почему те, кто отдавали приказы об убийствах, до сих пор на должностях: комментарий эксперта

      Честь и НЕчесть Читати новину українською

      Верховная Рада приостановила следствие по делам Майдана на неопределенный срок. Зато на свои рабочие места возвращаются судьи, правоохранители, которые причастны к преступлениям против участников Революции Достоинства. Об этом в программе "Честь и НЕчесть" с Алексеем Шалайским и Галиной Чижик рассказала правозащитница, координатор общественной инициативы "Евромайдан SOS" Александра Матвийчук.

      О Сергее Горбатюке

      – За эти годы сложилась парадоксальная ситуация. Если бы все было нормально, то Сергей Горбатюк и его следователи – это были бы первые люди, которых бы критиковали адвокаты семей Небесной Сотни и сами семьи за их работу. Но оказалось, что в той системе координат, в которой они оказались, что адвокаты и семьи были вынуждены Сергея Горбатюка защищать от постоянных атак. От постоянных попыток забрать с его производства дела, разрушив логику центра расследования.

      Очевидно, есть за что критиковать работу департамента и Сергея Горбатюка лично. Но в ситуации, когда он был единственным, кого эти дела интересовали, пришлось адвокатам его защищать.

      – Мы говорим о том, что был такой департамент, который как бы он (Сергей Горбатюк – 24 канал) не расследовал, он оказался в очень неудобной, некомфортной для него ситуации. Когда он фактически публично заявлял несогласие с решениями руководства. Сергей Горбатюк против Юрия Луценко зарегистрировал несколько преступлений. Это ненормальная ситуация, так не должно быть. Адвокаты должны иметь возможность критиковать Сергея Горбатюка, а не защищать его от постоянных нападок.

      К теме: Как будут наказывать судей, которые выносят неправдивые решения: комментарий Горбатюка

      Мы когда говорим о преступлениях Майдана – о ГАИшниках, о судьях, о беркутовцах, которые сейчас как раз больше всего сидят на скамьях подсудимых – мы обязательно должны вспомнить человека, который за всем этим стоял. Это фамилия бывшего президента – Виктора Януковича.

      – Очень легко сказать, что во всем виноват Янукович и его окружение. Они виноваты, это бесспорно. Нам надо просто доказать это в судах на основе верных материалов, чтобы ни у кого не было сомнений. Но они убежали. И если идти через них вниз, то очень сложно найти связи среднего звена, которое осталось на своих местах в прокуратуре, в правоохранительных органах, в МВД, в СБУ, в судах. Поэтому логика расследования департамента была построена на том, что они идут от того, что произошло – от исполнителей – и раскручивают эту цепь приказов до Януковича.

      Это гораздо более длинный путь, но тогда мы не проходим среднее звено. Среднее звено в этом абсолютно не заинтересовано. Она сохранилось на должностях, и оно активно атакует расследование.

      Олександра Матвійчук
      Александра Матвийчук

      О том, как возобновить расследование дел Майдана

      – Первое, что нужно сделать – это создать общественный запрос. А его не было. И Женя Закревская своим жестом отчаяния пытается его создать. Наша власть стоит на двух столпах: первый – это пиар, а второй – социология. Если социология не показывает публичного запроса, если на акцию, что дела Майдана остановятся и расследование развалится, выходит несколько десятков человек, то власть не будет обращать внимание на эту проблему.

      К теме: Адвокат семей Небесной сотни Закревская голодает 3 дня: присоединились активисты

      – Я могу сейчас рассказывать, что нужно сделать в прокуратуре, в ГБР, какие законы принять парламенту, но я сделаю иначе.

      Я скажу людям, что они должны держать это дело на контроле. Я понимаю, это сложно, это шестой год, это очень страшные вещи, которые хочется вытеснить.

      – Но не будет этого общественного запроса – не будет расследования.

      Что известно о расследовании дел Майдана?
      ► Расследованием занимался отдел спецрасследований Генпрокуратуры под руководством Сергея Горбатюка.
      ► В феврале 2019 года мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине констатировала, что спустя 5 лет после протестов на Майдане достигнут лишь ограниченный прогресс в расследовании.
      ► 21 октября в ГПУ создали департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных во время Революции Достоинства. Отныне преступления Майдана будет расследовать подразделение ГБР.
      ► 23 октября генпрокурор Руслян Рябошапка подписал приказ об увольнении Сергея Горбатюка.
      ► С 20 ноября следствие по делам Майдана приостановится на неопределенный срок, поскольку правительство не проголосовало за изменения в закон о ГБР.

      Больше – смотрите в видео программы.

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      Автор: Галина Чижик, Олекса Шалайский
      Теги: Государственное бюро расследований Небесная Сотня Протесты Виктор Янукович Судьи Расследования Революция достоинства Честь и НЕчесть
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