Почему те, кто отдавали приказы об убийствах, до сих пор на должностях: комментарий эксперта

Верховная Рада приостановила следствие по делам Майдана на неопределенный срок. Зато на свои рабочие места возвращаются судьи, правоохранители, которые причастны к преступлениям против участников Революции Достоинства. Об этом в программе "Честь и НЕчесть" с Алексеем Шалайским и Галиной Чижик рассказала правозащитница, координатор общественной инициативы "Евромайдан SOS" Александра Матвийчук.

О Сергее Горбатюке

– За эти годы сложилась парадоксальная ситуация. Если бы все было нормально, то Сергей Горбатюк и его следователи – это были бы первые люди, которых бы критиковали адвокаты семей Небесной Сотни и сами семьи за их работу. Но оказалось, что в той системе координат, в которой они оказались, что адвокаты и семьи были вынуждены Сергея Горбатюка защищать от постоянных атак. От постоянных попыток забрать с его производства дела, разрушив логику центра расследования.

Очевидно, есть за что критиковать работу департамента и Сергея Горбатюка лично. Но в ситуации, когда он был единственным, кого эти дела интересовали, пришлось адвокатам его защищать.

– Мы говорим о том, что был такой департамент, который как бы он (Сергей Горбатюк – 24 канал) не расследовал, он оказался в очень неудобной, некомфортной для него ситуации. Когда он фактически публично заявлял несогласие с решениями руководства. Сергей Горбатюк против Юрия Луценко зарегистрировал несколько преступлений. Это ненормальная ситуация, так не должно быть. Адвокаты должны иметь возможность критиковать Сергея Горбатюка, а не защищать его от постоянных нападок.

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Мы когда говорим о преступлениях Майдана – о ГАИшниках, о судьях, о беркутовцах, которые сейчас как раз больше всего сидят на скамьях подсудимых – мы обязательно должны вспомнить человека, который за всем этим стоял. Это фамилия бывшего президента – Виктора Януковича.

– Очень легко сказать, что во всем виноват Янукович и его окружение. Они виноваты, это бесспорно. Нам надо просто доказать это в судах на основе верных материалов, чтобы ни у кого не было сомнений. Но они убежали. И если идти через них вниз, то очень сложно найти связи среднего звена, которое осталось на своих местах в прокуратуре, в правоохранительных органах, в МВД, в СБУ, в судах. Поэтому логика расследования департамента была построена на том, что они идут от того, что произошло – от исполнителей – и раскручивают эту цепь приказов до Януковича.

Это гораздо более длинный путь, но тогда мы не проходим среднее звено. Среднее звено в этом абсолютно не заинтересовано. Она сохранилось на должностях, и оно активно атакует расследование.



Александра Матвийчук

О том, как возобновить расследование дел Майдана

– Первое, что нужно сделать – это создать общественный запрос. А его не было. И Женя Закревская своим жестом отчаяния пытается его создать. Наша власть стоит на двух столпах: первый – это пиар, а второй – социология. Если социология не показывает публичного запроса, если на акцию, что дела Майдана остановятся и расследование развалится, выходит несколько десятков человек, то власть не будет обращать внимание на эту проблему.

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– Я могу сейчас рассказывать, что нужно сделать в прокуратуре, в ГБР, какие законы принять парламенту, но я сделаю иначе.

Я скажу людям, что они должны держать это дело на контроле. Я понимаю, это сложно, это шестой год, это очень страшные вещи, которые хочется вытеснить.

– Но не будет этого общественного запроса – не будет расследования.

Что известно о расследовании дел Майдана?

► Расследованием занимался отдел спецрасследований Генпрокуратуры под руководством Сергея Горбатюка.

► В феврале 2019 года мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине констатировала, что спустя 5 лет после протестов на Майдане достигнут лишь ограниченный прогресс в расследовании.

► 21 октября в ГПУ создали департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных во время Революции Достоинства. Отныне преступления Майдана будет расследовать подразделение ГБР.

► 23 октября генпрокурор Руслян Рябошапка подписал приказ об увольнении Сергея Горбатюка.

► С 20 ноября следствие по делам Майдана приостановится на неопределенный срок, поскольку правительство не проголосовало за изменения в закон о ГБР.

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