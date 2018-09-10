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Почему тело содрогается перед сном

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Почему тело содрогается перед сном
Почему тело содрогается перед сном / diagnoz03.in.ua

Бывает такое, когда человек просыпается от резкого вздрагивания, не успев как следует заснуть. Это явление называется гипнагогическим рывком.

Гипнагогический рывок может происходить не только во время засыпания, но и во время глубокого сна, передает 24apteka.

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Природа предусмотрела гипнагогический рывок как защитную реакцию. Мышечный спазм происходит потому, что мозг проверяет жизнеспособность организма, поскольку процесс засыпания физиологически похож на процесс умирания. Мозг посылает импульс в мышцы, которые в ответ сокращаются.

Так же мозг спящего человека может отреагировать на внезапный и необычный для ушей звук. Таким образом мозг реагирует на любой подозрительный внешний раздражитель, посылая нервный импульс в мышцы, чтобы привести их в повышенную боевую готовность.

Если человек живет в обычном ритме, то не замечает такую ​​внезапную "проверку". Но если человек просыпается от содрогания – стоит внимательнее присмотреться к собственному здоровью. Это может свидетельствовать об усталости и хроническом недосыпании.

via GIPHY

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Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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