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ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ САНКЦИИ
Семен Кабакаев

Почему-то россияне не несут игрушки к посольству Сирии, а продолжают печь "куличики"

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Применение химического оружия в Сирии
Применение химического оружия в Сирии / Podrobnosti

Больше 100 людей погибло и около 1000 пострадавших в Сирии во время вчерашнего применения химического оружия.

США сделали заявление, в котором обвиняют РФ в причастности, потому как вся техника и обслуживающий персонал из России.

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А в недавнем интервью заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявлял, что в Сирии проходят испытания 215 новых образцов оружия.

Вчера умерло много детей.

Что-то я не вижу убитых горем россиян возле посольства Сирии. Никто не несет игрушки...

А когда была трагедия в Кемерово, то несчастные требовали поддержки всего мира. Значит правительству РФ можно убивать и делать вид, что ничего не произошло. Но им должны все сочувствовать, когда у них трагедия, привычная логика.

Продолжайте у себя в РФ веселиться и печь "куличики"...

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Автор: Семен Кабакаев
Теги: Новости России Новости политики Война в Сирии Публикации Дети Пожар в Кемерово война
Источник: Семен Кабакаєв
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