Почему тошнит после употребления витаминов и как с этим бороться

Некоторые люди могут испытывать тошноту после употребления витаминных комплексов. Это может произойти по разным причинам.

Прежде всего, это может быть из-за употребления слишком большого количества жирорастворимых витаминов, пишет "Страна здоровья".

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Из-за избытка жирорастворимых витаминов A, D, E и K ощущение тошноты может не проходить несколько часов. Если же у человека развивается хроническая тошнота, то нужно обратиться к врачу.



Тошнить может из-за избытка витаминов, котоыре вызывают раздражение, – витаминов С, Е и железа. Ежедневно необходимо употреблять 75 мг витамина С, 18 мг – железа и 15 мг – витамина Е.



Не стоит принимать витамины на пустой желудок, независимо от их разновидности. В таких случаях раздражение даже усиливается. Поэтому рекомендуется употреблять витамины вместе с пищей.

Тошноту может вызвать оболочка витаминов. Некоторые капсулы вызывают раздражение в желудке. Поэтому лучше выбирать витамины для рассасывания или жевания.

К слову, витамин D (кальциферолы) важен для жизнедеятельности организма. Он выполняет множество функций, будучи одновременно и витамином, и гормоном.