15:21
19 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Суровое детство Поклонской. Путин сел на дно
      Вєсті Кремля
      21:38, 18 декабря
      Вести.UA: Объединение Яценюка с Вакарчуком. Шуфрич сорвал Медведчука
      Вєсті.UA
      20:23, 18 декабря
      Президент не помог: почему жители Смелы вынуждены платить огромные долги "Нафтогазу"
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Номенклатурщики vs советские люди
      Згадати все
      22:29, 18 декабря
      Телеканал новостей 24 Программы Запятая
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ

      Почему транш МВФ так важен для Украины: интересные детали

      Запятая 214 Читати новину українською

      Международный валютный фонд – организация, о которой определенное слышал каждый украинец. Новый транш, очередной кредит и как свойственно – разговоры о повышении цены на газ.

      В 1945 году ради стабильности в мире и качественного сотрудничества между странами 44 правительства во время конференции в США подписали Бреттон-Вудское соглашение. То есть, создали МВФ, который должен обеспечить рост экономики и уменьшить уровень бедности.

      Читайте также: Список мощных армий мира: кто самый опасный

      Формула достаточно проста – МВФ улучшал макроэкономические и финансовые секторы: это домашние хозяйства, предпринимательство, государственные учреждения и зарубежный сектор: это импорт, экспорт, инвестиции и гуманитарная помощь. Благодаря развитию всех этих секторов достигается глобальная стабильность в стране.

      мвф
      Формула экономического роста

      История, которую мы сегодня творим это уже не последняя страница в книгах о войне, а чистый лист на котором мы пишем новую историю, где царит мир и процветание,
      – заявил 53-й министр финансов США Фредерик Мур Винсон.

      Для финансирования МВФ использует резервные валюты: американский доллар, евро, британский фунт, японскую иену и китайский юань. Почему именно эти? Поскольку использование валюты зависит от уровня экономического развития страны. Поскольку США возглавляют пятерку крупнейших экономик мира, то больше всего пользуются долларом. Соответственно, Вашингтон и имеет ведущий голос в обсуждениях МВФ. Сегодня в Фонде 189 стран, среди которых, кстати, и Украина, которая в 1992 году подписала соглашение о вступлении, а с 1994 года активно сотрудничает с этим учреждением. Используя ее финансовые и технические возможности.

      мвф
      Валюты, которые использует МВФ

      Несмотря на то, что США имеют больше влияния в МВФ, с самого начала создания организации, его возглавляли европейцы. Да и сейчас МВФ возглавляет экс-министр экономики Франции Кристин Лагард. Зато квота на главную должность в Мировом банке за Штатами. Им сегодня руководит американский врач корейского происхождения Джим Йонг Ким.

      МВФ предоставляет короткие и среднесрочные кредиты, если страна становится платежно-несостоятельной, тогда на помощь и приходит МВФ. Правда, перед тем, как предоставить кредит, фонд выдвигает свои условия – проведение реформы. Для чего? Это своеобразная инвестиция в будущее. Ведь представители фонда должны быть уверены в том, что заемные средства им вернут, а реформы поспособствуют этому возвращению. Деятельность МВФ условно можно назвать "узкопрофильной" и имеет всего три направления: кредитование, наблюдение за прогрессом реформ и наращиванием экономического потенциала страны-заемщика.

      Какие механизмы кредитования существуют в МВФ – смотрите в программе.

      Теги: Новости Украины Деньги Кредит МВФ Транш МВФ Запятая
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Невиліковна "вата" головного мозку
      сегодня , 15:00 Невиліковна "вата" головного мозку
      Артем Овдієнко 290
      Щедрый 2018-й год (и предыдущие тоже): топ элитной недвижимости украинских чиновников
      сегодня , 14:44 Щедрый 2018-й год (и предыдущие тоже): топ элитной недвижимости украинских чиновников
      Наталія Печерська 130
      Чи потрібен українським дітям Дід Мороз
      сегодня , 12:02 Чи потрібен українським дітям Дід Мороз
      Соломія Соломка 788
      Музыкальные новинки 2018: 10 лучших альбомов от мировых музыкантов
      сегодня , 10:00 Музыкальные новинки 2018: 10 лучших альбомов от мировых музыкантов
      Олена Булан 461
      Чому український закон про аліменти має стати хорошою традицією
      сегодня , 08:40 Чому український закон про аліменти має стати хорошою традицією
      Артем Овдієнко 543
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук