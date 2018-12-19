Почему транш МВФ так важен для Украины: интересные детали

Международный валютный фонд – организация, о которой определенное слышал каждый украинец. Новый транш, очередной кредит и как свойственно – разговоры о повышении цены на газ.

В 1945 году ради стабильности в мире и качественного сотрудничества между странами 44 правительства во время конференции в США подписали Бреттон-Вудское соглашение. То есть, создали МВФ, который должен обеспечить рост экономики и уменьшить уровень бедности.

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Формула достаточно проста – МВФ улучшал макроэкономические и финансовые секторы: это домашние хозяйства, предпринимательство, государственные учреждения и зарубежный сектор: это импорт, экспорт, инвестиции и гуманитарная помощь. Благодаря развитию всех этих секторов достигается глобальная стабильность в стране.



Формула экономического роста

История, которую мы сегодня творим это уже не последняя страница в книгах о войне, а чистый лист на котором мы пишем новую историю, где царит мир и процветание,

– заявил 53-й министр финансов США Фредерик Мур Винсон.

Для финансирования МВФ использует резервные валюты: американский доллар, евро, британский фунт, японскую иену и китайский юань. Почему именно эти? Поскольку использование валюты зависит от уровня экономического развития страны. Поскольку США возглавляют пятерку крупнейших экономик мира, то больше всего пользуются долларом. Соответственно, Вашингтон и имеет ведущий голос в обсуждениях МВФ. Сегодня в Фонде 189 стран, среди которых, кстати, и Украина, которая в 1992 году подписала соглашение о вступлении, а с 1994 года активно сотрудничает с этим учреждением. Используя ее финансовые и технические возможности.



Валюты, которые использует МВФ

Несмотря на то, что США имеют больше влияния в МВФ, с самого начала создания организации, его возглавляли европейцы. Да и сейчас МВФ возглавляет экс-министр экономики Франции Кристин Лагард. Зато квота на главную должность в Мировом банке за Штатами. Им сегодня руководит американский врач корейского происхождения Джим Йонг Ким.

МВФ предоставляет короткие и среднесрочные кредиты, если страна становится платежно-несостоятельной, тогда на помощь и приходит МВФ. Правда, перед тем, как предоставить кредит, фонд выдвигает свои условия – проведение реформы. Для чего? Это своеобразная инвестиция в будущее. Ведь представители фонда должны быть уверены в том, что заемные средства им вернут, а реформы поспособствуют этому возвращению. Деятельность МВФ условно можно назвать "узкопрофильной" и имеет всего три направления: кредитование, наблюдение за прогрессом реформ и наращиванием экономического потенциала страны-заемщика.

Какие механизмы кредитования существуют в МВФ – смотрите в программе.