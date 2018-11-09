23:01
9 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путинский шпионаж. "Подарок" ветеранам
      Вєсті Кремля
      21:41, сегодня
      Вести.UA. Модница Луценко. Слияние Бойко с Рабиновичем
      Вєсті.UA
      20:07, сегодня
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Реклама: от начала до 90-х
      Згадати все
      22:51, сегодня
      Телеканал новостей 24 Блоги Блог Медиа
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США
      Блог Медиа

      Почему транзит газа через Украину так важен

      501
      Почему Украина может проиграть "газовую игру" без транзита
      Почему Украина может проиграть "газовую игру" без транзита / Politikus.ru

      Не то чтобы мы ждали Мазая, а пришел Герасим. Не так все мрачно. Но общая картина именно такая. И пока украинские политики рвут на груди дорогие сорочки, рассказывая нам про дешевый газ внутренней добычи, слишком дорогой уголь для ТЭС или черноземы в качестве национального достояния – мир меняется.

      И если на эти изменения не реагировать, итог будет очень печален. Придется утешать себя тем, что выживание это не обязанность, а просто один из вариантов свободного выбора.

      Читайте также: Тарифы на газ для украинцев должны вырасти на 55%, - Всемирный банк

      В качестве примера возьмем пока исключительно газ – для краткости. По добыче угля и генерации электроэнергии рисков тоже хватает, как и шансов на хорошие сценарии, но будет слишком много букв. Так что сегодня исключительно о газе и последних плохих новостях.

      Болгария подписала контракт с азербайджанской компанией SOCAR на поставку 1 миллиард кубометров газа в 2020-м году. Это 30% от общего потребления этой страны. Логика очевидна и никто не делает из причин секрета – Болгария хочет сокращать зависимость от российского газа. Энергетическая независимость при дефиците внутреннего ресурса достигается путем диверсификации поставок из разных источников. Азбучная истина.

      Понятно, что Газпром от этого не в восторге, но в этой ситуации нам лучше в первую очередь оценить последствия для Украины. А они достаточно неприятны – этот миллиард кубометров будет идти из Азербайджана через Грецию, а раньше шел из России через украинскую ГТС. То есть пока мы сражаемся с "Северным потоком-2", практически без шансов на победу, миллиард потеряем уже в 2020-м году только на Болгарии. 

      Читайте также: Тарифы на холодную воду повысили

      И глупо упрекать болгар за такое решение – они не хотят зависеть от российского газа, как и мы. Добро пожаловать в реальность – альтернатив украинской ГТС все больше. А Польша подписала контракт на поставки газа из США на 24 года.

      Можно делать любые политические заявления на самом высоком уровне о важности украинского транзита. И получать в ответ заверения о полной поддержке украинской позиции.

      Можно приглашать инвесторов и создавать консорциум, модернизируя и давая прекрасную картинку перемоги в телевизор. Но реальность неумолима – значение украинской ГТС в качестве транзитера будет падать. Единственным нашим козырем остаются объемные подземные хранилища, но общую картину это не спасает.

      Единственное, что может спасти ситуацию с украинской ГТС – быстрый рост внутренней добычи газа на нашей территории. Это просто – Кабмин уже запускает аукционы месторождений через систему "Прозорро", снимает ряд бюрократических препятствий, а также пытается сковырнуть ребят, которые еще при Януковиче оформили на себя скважины, но так и не начали добычу.

      По углю госшахты продолжают оставаться черной дырой для бюджетных денег, но частники наращивают добычу. А перевод ТЭС с антрацита на украинский газовый уголь обеспечивает их работой.

      Осталось заткнуть политиков, которые пытаются придушить украинскую добычу рассказами о дешевом газе внутренней добычи и героической борьбой с непонятной формулой "Роттердам+". То есть пытающихся толкнуть Украину к пути Венесуэлы. Дать бизнесу зеленый свет и железные гарантии сохранения правил игры независимо от фамилии действующего президента и конфигурации в Верховной Раде.

      Или останемся на обочине энергетических процессов. Альтернатива – за несколько лет стать игроком и импортером на европейском рынке газа. А в перспективе – и энергетики. Впрочем, о модернизации АЭС поговорим в следующий раз.

      Читайте также: Людей "убивают" коммунальные тарифы

      Автор: Кирилл Сазонов
      Источник:Site.ua

      Автор: Блог Медиа
      Теги: Новости политики Новости России Новости Украины Нафтогаз Публикации Тарифы на газ Газпром Болгария
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 9 ноября: Порошенко не отпустил Луценко в отставку, Лещенко попал в ДТП
      сегодня , 22:40 Главные новости 9 ноября: Порошенко не отпустил Луценко в отставку, Лещенко попал в ДТП
      Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      сегодня , 08:15 Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      Яніна Ткачук
      Тест-драйв нового BMW Х5: впервые в Украине
      5 ноября , 16:00 Тест-драйв нового BMW Х5: впервые в Украине
      Почему транзит газа через Украину так важен
      сегодня , 22:00 Почему транзит газа через Украину так важен
      Блог Медіа
      Тони "Бомбардировщик" Белью: что стоит знать о сопернике Усика
      сегодня , 20:28 Тони "Бомбардировщик" Белью: что стоит знать о сопернике Усика
      Ігор Саджениця
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук