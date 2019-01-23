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      Почему творческие люди зарабатывают меньше: объяснение нейробиологов

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      Мозг творческих людей мешает им зарабатывать деньги
      Мозг творческих людей мешает им зарабатывать деньги / pixabay.com

      Немецкие ученые из Геттингенского медицинского центра выяснили, что особенности мозга мешают творческим людям зарабатывать большие деньги.

      Об этом говорится в результатх исследования, которые опубликовали в журнале ArtNet.

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      В эксперименте участвовали 24 добровольца, которых разделили на две группы: в первой были художники, фотографы, скульпторы, музыканты и актеры, а во второй – страховые агенты, администраторы, инженеры и представители других "некреативних" профессий.

      Каждому участнику показывали несколько изображений, на которых нужно было найти определенные цвета и нажать на кнопку. За зеленый цвет участникам давали 30 евро, а за другие ничего. В процессе тестирования мозг участников сканировали с помощью аппарата МРТ.

      Мозок творчих
      Творческие люди иначе относятся к выгоде

      Когда творческие люди находили цвет, за который им могут заплатить, их мозг показывал очень слабую активность в области полосатого тела – области, которая отвечает за реакцию на вознаграждение. Зато когда художники находили цвета, но не получали за это деньги, повышенная активность наблюдалась в передней префронтальной коре, которая отвечает за выработку дофамина, который влияет на чувство удовлетворения.

      Исследователи сделали вывод, что мозг творческих людей проявляет интерес только к самому процессу, не принимая во внимание материальное вознаграждение. Кроме того, "художники" могут работать намного лучше, когда знают, что не получат за это деньги.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровая жизнь Здоровье Психология
      Источник: 24 Канал
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