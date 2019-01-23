Почему творческие люди зарабатывают меньше: объяснение нейробиологов

Немецкие ученые из Геттингенского медицинского центра выяснили, что особенности мозга мешают творческим людям зарабатывать большие деньги.

Об этом говорится в результатх исследования, которые опубликовали в журнале ArtNet.

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В эксперименте участвовали 24 добровольца, которых разделили на две группы: в первой были художники, фотографы, скульпторы, музыканты и актеры, а во второй – страховые агенты, администраторы, инженеры и представители других "некреативних" профессий.

Каждому участнику показывали несколько изображений, на которых нужно было найти определенные цвета и нажать на кнопку. За зеленый цвет участникам давали 30 евро, а за другие ничего. В процессе тестирования мозг участников сканировали с помощью аппарата МРТ.



Творческие люди иначе относятся к выгоде

Когда творческие люди находили цвет, за который им могут заплатить, их мозг показывал очень слабую активность в области полосатого тела – области, которая отвечает за реакцию на вознаграждение. Зато когда художники находили цвета, но не получали за это деньги, повышенная активность наблюдалась в передней префронтальной коре, которая отвечает за выработку дофамина, который влияет на чувство удовлетворения.

Исследователи сделали вывод, что мозг творческих людей проявляет интерес только к самому процессу, не принимая во внимание материальное вознаграждение. Кроме того, "художники" могут работать намного лучше, когда знают, что не получат за это деньги.

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