Почему у детей должны быть домашние обязанности: ответ психолога

Научные исследования утверждают, что те, кто рано научился разделять ответственность за чистоту в доме, научились быть ответственными за свою жизнь.

Блогер, автор книги "Как стать счастливым родителем" Кей Джей Делл Антония убеждена, что у детей должны быть обязанности по дому, пишет WOMO.

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Некоторые родители утверждают, что работа детей – это их домашние обязательства и поэтому не стоит их лишний раз беспокоить домашними делами.

Почему дети должны иметь домашние обязанности

Психолог спросила у тысячи родителей, что им меньше всего нравится в деле воспитания. Их ответ – поддерживать дисциплину, что включает и необходимость настаивать на выполнении детьми домашних обязанностей. То есть родители поддерживают идею домашних обязанностей для детей, но не очень настаивают на их возникновении.

Ежедневные обязанности кажутся мелочью, но это не так, когда вы будете требовать это сделать от ребенка. Если же вы попросите старшеклассника помочь поддерживать порядок в доме, а потом делать уроки, то вы покажете ценность его вклада в жизнь семьи.

Ежедневные обязанности для детей – не безделушки

По словам психолога, домашние обязанности помогут детям найти баланс между ролью заботиться о благосостоянии семьи и общества человека, и любыми личными целями.

Пылесос или тряпка – не просто дела, а жизненные навыки.

Домашні обов’язки допоможуть дітям знайти баланс у житті​

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