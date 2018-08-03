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Почему у мужчин появляется чувство грусти после секса

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Почему мужчины грустят после секса
Почему мужчины грустят после секса / polit.info

Психологи доказали, что посткоитальная дисфория после сексуальных отношений свойственна не только женщинам, но и мужчинам, у них присутствует ощущение непонятной грусти.

Ученые Квинслендского технологического университета отметили, что у мужчин тоже бывает ощущение непонятной грусти, раздражительности, тревоги и даже плаксивости после секса, сообщает Independent.

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Они провели международный онлайн-опрос, в котором приняли участие более 1200 женатых или в отношениях мужчин из Австралии, Новой Зеландии, Великобритании, России и Германии.

41% опрошенных чувствовали посткоитальную дисфорию хотя бы раз в жизни, 20% сталкивались с ощущением грусти после секса как минимум раз за предыдущие 4 недели. Еще 4% добровольцев признались, что после секса испытывали подобные негативные симптомы на регулярной основе.

У всех мужчин, принявших участие в опросе, были различные симптомы дисфории: депрессивное состояние, чувство неудовлетворенности, опустошенности, нервозности и раздражительности.

Многие мужчины признались, что после секса испытывали желание побыть в одиночестве. Ученые считают, что такое ощущение у мужчин может возникать из-за восстановления дофамина (биологически активное химическое вещество, которое в мозге передает эмоциональную реакцию и позволяет чувствовать удовольствие и не чувствовать боль), уровень которого резко падает после секса.

Что такое дисфория?
Это нарушение поведения с преобладанием злобного, недовольного, тоскливого и мрачного настроения в сочетании с агрессивностью и страхом. Дисфория является противоположностью эйфории. Посткоитальная дисфория проявляется подавленным настроением сразу после полового акта.

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Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Психология Мужское здоровье Секс
Источник: 24 Канал
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