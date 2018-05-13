Почему у родителей близнецов повышенный риск депрессии: объяснение ученых

Родители близнецов и тройняшек чаще страдают от депрессий и у них более высокий риск тревожных расстройств, чем у родителей одного ребенка.

Об этом заявили ученые из Университета Брауна в США, передает Zdorovia.

Они провели исследование, в результате которого выяснилось, что почти 48% родителей нескольких детей сталкивались с расстройствами психического здоровья и с тяжелыми депрессиями, особенно в первые три месяца после рождения малышей. Из-за этого рос и риск распада молодой семьи.

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И только 10% молодых родителей получали необходимую в этом случае помощь. По словам ученых, родителям близнецов или тройняшек требуется особое внимание со стороны медиков, ведь их психика не всегда выдерживает изменения в доме.

Такая проблема стала актуальной особенно в последние годы – из-за технологии искусственного оплодотворения. Ведь при таком оплодотворении вероятность рождения двух и более детей за один раз увеличивается в несколько раз.

Депрессия и тревожное состояние родителей опасны не только для их здоровья, но и для нормального развития детей.