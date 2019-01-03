Почему у женщин может снижаться половое влечение: объяснение гинеколога
Снижение полового влечения, или просто отсутствие желания секса у женщины не является такой страшной проблемой как рак, миома или еще какая-то гинекологическая проблема, однако это приводит к снижению качества жизни, разрушает семьи, и может быть следствием серьезного заболевания.
Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 сообщила кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог гинекологического отделения Львовской областной клинической больницы и МЦ "Берегиня" Ульяна Кравец.
Читайте также: Прокладки или тампоны: гинеколог посоветовала, как правильно ухаживать за собой во время менструации
Наличие регулярного секса у женщины, который в большинстве случаев заканчивается оргазмом – это залог прекрасного самочувствия и настроения.
Каковы же причины снижения полового влечения у женщины:
Гормоны. Снижение тестостерона (да, именно этот мужской гормон отвечает за либидо у женщин). Снижение его наблюдается при патологии яичников, надпочечников, при беременности; Повышение пролактина (при опухолях гипофиза). Дисбаланс гормонов щитовидной железы.
У женщин может снижаться желание секса из-за гормонов
Препараты. Применение оральных контрацептивов, препаратов для снижения артериального давления, сильных антидепрессантов, средств для похудения.
Неврологические причины встречаются очень редко, но надо о них помнить.
Психология. Здесь можно много писать и говорить. Однако кто как не вы сами знаете лучше все психологические аспекты в ваших отношениях? Цените и берегите друг друга, и все у вас будет хорошо.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.