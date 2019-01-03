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      Почему у женщин может снижаться половое влечение: объяснение гинеколога

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      Почему снижается либидо у женщин
      Почему снижается либидо у женщин / femme-today.info

      Снижение полового влечения, или просто отсутствие желания секса у женщины не является такой страшной проблемой как рак, миома или еще какая-то гинекологическая проблема, однако это приводит к снижению качества жизни, разрушает семьи, и может быть следствием серьезного заболевания.

      Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 сообщила кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог гинекологического отделения Львовской областной клинической больницы и МЦ "Берегиня" Ульяна Кравец.

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      Наличие регулярного секса у женщины, который в большинстве случаев заканчивается оргазмом – это залог прекрасного самочувствия и настроения.

      Каковы же причины снижения полового влечения у женщины:

      Гормоны. Снижение тестостерона (да, именно этот мужской гормон отвечает за либидо у женщин). Снижение его наблюдается при патологии яичников, надпочечников, при беременности; Повышение пролактина (при опухолях гипофиза). Дисбаланс гормонов щитовидной железы.


      У женщин может снижаться желание секса из-за гормонов

      Препараты. Применение оральных контрацептивов, препаратов для снижения артериального давления, сильных антидепрессантов, средств для похудения.

      Неврологические причины встречаются очень редко, но надо о них помнить.

      Психология. Здесь можно много писать и говорить. Однако кто как не вы сами знаете лучше все психологические аспекты в ваших отношениях? Цените и берегите друг друга, и все у вас будет хорошо.

       
      Акушер-гинеколог Уляна Кравец
      “Очень важно помнить, что отсутствие желания секса не всегда связано с заболеванием или проблемой. Так что прежде, чем паниковать, проанализируйте, как так получилось, что Вы спокойнее смотрите на своего партнера или это просто временные трудности”.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Секс Женское здоровье Медицина
      Источник: 24 Канал
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