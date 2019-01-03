Почему у женщин может снижаться половое влечение: объяснение гинеколога

Снижение полового влечения, или просто отсутствие желания секса у женщины не является такой страшной проблемой как рак, миома или еще какая-то гинекологическая проблема, однако это приводит к снижению качества жизни, разрушает семьи, и может быть следствием серьезного заболевания.

Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 сообщила кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог гинекологического отделения Львовской областной клинической больницы и МЦ "Берегиня" Ульяна Кравец.

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Наличие регулярного секса у женщины, который в большинстве случаев заканчивается оргазмом – это залог прекрасного самочувствия и настроения.

Каковы же причины снижения полового влечения у женщины:

Гормоны. Снижение тестостерона (да, именно этот мужской гормон отвечает за либидо у женщин). Снижение его наблюдается при патологии яичников, надпочечников, при беременности; Повышение пролактина (при опухолях гипофиза). Дисбаланс гормонов щитовидной железы.



У женщин может снижаться желание секса из-за гормонов

Препараты. Применение оральных контрацептивов, препаратов для снижения артериального давления, сильных антидепрессантов, средств для похудения.

Неврологические причины встречаются очень редко, но надо о них помнить.

Психология. Здесь можно много писать и говорить. Однако кто как не вы сами знаете лучше все психологические аспекты в ваших отношениях? Цените и берегите друг друга, и все у вас будет хорошо.

Акушер-гинеколог Уляна Кравец “Очень важно помнить, что отсутствие желания секса не всегда связано с заболеванием или проблемой. Так что прежде, чем паниковать, проанализируйте, как так получилось, что Вы спокойнее смотрите на своего партнера или это просто временные трудности”.

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