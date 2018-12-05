Почему у женщин после секса может возникать цистит
Цистит возникает после секса, называют посткоитальным, он возникает в течение 12-48 часов после полового акта.
Об этом сообщила врач акушер-гинеколог Ольга Белоконь.
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По ее словам, это не какой-то особый цистит: он вполне обычный, бактериальный. Просто название отражает провоцирующий фактор.
Цистит после секса провоцируют бактерии
60% случаев цистита у женщин появляются после полового акта.
Факторы, которые способствуют развитию цистита после полового акта:
- Малое количество природного или искусственного лубриканта способствует травмированию наружного отверстия уретры;
- Диспаренурия (боль во время полового акта) приводит к излишнему напряжению мышц тазового дна, что также приводит к травмированию;
- Низкий уровень эстрогенов;
- рН влагалища выше 5.0;
- Частые запоры или синдром раздраженного кишечника;
- Новый половой партнер.
Также риск цистита повышается в 6 раз, если расстояние от уретры до заднего прохода составляет менее 4,5 сантиметра.
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