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      Почему у женщин после секса может возникать цистит

      86 Читати новину українською
      Цистит после секса
      Цистит после секса / Фото из соцсетей

      Цистит возникает после секса, называют посткоитальным, он возникает в течение 12-48 часов после полового акта.

      Об этом сообщила врач акушер-гинеколог Ольга Белоконь.

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      По ее словам, это не какой-то особый цистит: он вполне обычный, бактериальный. Просто название отражает провоцирующий фактор.

      Цистит після сексу
      Цистит после секса провоцируют бактерии

      60% случаев цистита у женщин появляются после полового акта.

      Факторы, которые способствуют развитию цистита после полового акта:

      1. Малое количество природного или искусственного лубриканта способствует травмированию наружного отверстия уретры;
      2. Диспаренурия (боль во время полового акта) приводит к излишнему напряжению мышц тазового дна, что также приводит к травмированию;
      3. Низкий уровень эстрогенов;
      4. рН влагалища выше 5.0;
      5. Частые запоры или синдром раздраженного кишечника;
      6. Новый половой партнер.

      Также риск цистита повышается в 6 раз, если расстояние от уретры до заднего прохода составляет менее 4,5 сантиметра.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Секс Здоровье Медицина Женское здоровье
      Источник: Здоров'я 24
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