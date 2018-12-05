Почему у женщин после секса может возникать цистит

Цистит возникает после секса, называют посткоитальным, он возникает в течение 12-48 часов после полового акта.

Об этом сообщила врач акушер-гинеколог Ольга Белоконь.

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По ее словам, это не какой-то особый цистит: он вполне обычный, бактериальный. Просто название отражает провоцирующий фактор.



Цистит после секса провоцируют бактерии

60% случаев цистита у женщин появляются после полового акта.

Факторы, которые способствуют развитию цистита после полового акта:

Малое количество природного или искусственного лубриканта способствует травмированию наружного отверстия уретры; Диспаренурия (боль во время полового акта) приводит к излишнему напряжению мышц тазового дна, что также приводит к травмированию; Низкий уровень эстрогенов; рН влагалища выше 5.0; Частые запоры или синдром раздраженного кишечника; Новый половой партнер.

Также риск цистита повышается в 6 раз, если расстояние от уретры до заднего прохода составляет менее 4,5 сантиметра.

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