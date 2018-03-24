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Почему Uber изменил свои неизменные правила под украинские реалии

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Конец монополии таксистов, революция в перевозках и качественный сервис - этого ждали украинцы от мирового сервиса перевозок Uber. Достаточно установить мобильное приложение, зарегистрироваться, и пассажир получает нормальные машины, вежливых водителей и никакой налички.

То, во что сегодня превратился Uber в Украине, совсем не оправдало ожиданий. Быстрая подача авто не такая уж и быстрая, случаются и евробляхи, а по городам работают целые автопарки, которых, обещали, не будет. Получается, что мировой сервис сломался об украинские реалии.

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Водитель-партнер Uber Юлия Нелипович объясняет нам, что она не таксист, а их сервис относится к категории частных перевозок. Поэтому водители регистрируются как частные предприниматели. Так мировая компания обходится штатом в 6 700 сотрудников.

"Все разрешения есть. И я напрямую работаю как юридическое лицо с водителем-партнером Uber", – отметила Юлия Нелипович.

За год работы она подвезла больше двух тысяч пассажиров. Изменилось многое: требования к водителям стали менее жесткие, скоро появится возможность вызова водителя по телефону, а рассчитаться можно не только карточкой.

Кроме того, появились настоящие автопарки Uber. Правда, к самому сервису это отношения не имеет. Каждый партнер может зарегистрировать на себя водителей, которые делятся с ним заработанным.

Чтобы узнать "почему в Украине все иначе", журналисты обратились в офис Uber в Киеве. К сожалению, на встречу времени там не нашли. Ответили письменно. Оказывается, Украина не первая и далеко не единственная, где принимают наличные.

Оплата наличными действует в Манчестере, Дубае, Сингапуре. Такая возможность тестируется, если нужна – запускается,
– говорится в пресс-службе Uber.

Требования же к водителям, объясняют, уменьшили, чтобы заработанное водителями было пропорционально в том числе и затратам на авто. И евробляхи в этом случае, наоборот, даже на пользу сервису.

Об этом и больше – смотрите в сюжете.

Автор: Алексей Кондаков
Теги: Новости Киева Новости Украины Uber
Источник: 24 Канал
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