Почему Украина без конкурса купила американские тепловозы – смотрите в программе "Что это было"

Гость программы "Что это было?" с Дмитрием Гнапом и Алексеем Шалайским – исполняющий обязанности председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

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Кому выгодна сделка с покупкой тепловозов в США и что это даст украинцам.

Смотрите "Что это было?" на 24 Канале в четверг в 21:30.