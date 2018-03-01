Почему Украина без конкурса купила американские тепловозы – смотрите в программе "Что это было"
15:22, 1 марта 418 Читати новину українською
Гость программы "Что это было?" с Дмитрием Гнапом и Алексеем Шалайским – исполняющий обязанности председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.
Также в выпуске:
Кому выгодна сделка с покупкой тепловозов в США и что это даст украинцам.
Смотрите "Что это было?" на 24 Канале в четверг в 21:30.
Источник: 24 Канал
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