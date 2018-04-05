Почему Украина до сих пор не разорвала договор о дружбе с Россией: в Кабмине дали объяснение

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе объяснила, почему до сих пор не расторгнут договор о дружбе и сотрудничестве с Россией.

Об этом она сказала в эфире "5 канала".

"Это возобновление этой дискуссии, она идет уже достаточно долгое время – практически с начала агрессии РФ в отношении Украины. Мы понимаем, что мы сейчас используем базу, которую мы можем использовать в наших судебных исках против РФ, как раз ссылаясь, в частности, не только на нарушение международных многосторонних соглашений со стороны РФ, а непосредственного нарушение двустороннего соглашения – так называемого большого договора между Украиной и Россией", – рассказала Климпуш-Цинцадзе.

Читайте также: С расторжением Договора о дружбе ни один суд не снимет с РФ определения агрессора, – Огрызко

Акт о дружбе и сотрудничестве, который до сих пор действует, именно потому, что там Россия признает полностью нашу территориальную целостность, и Россия там обязуется не нападать на Украинское государство, и прямое нарушение – это поведение РФ в течение этих четырех лет,

– отметила вице-премьер.

По ее словам, Россия может осуществить манипуляцию с тем, как она ведет себя с точки зрения этого соглашения.

"Очевидно, что время его (договора) истекает. Он должен быть либо автоматически возобновлен, если стороны придут к такому соглашению, очевидно, что это такая очередная точка "Че", точка кульминации, когда необходимо будет, во-первых, сказать "хватит", во-вторых – понять, что здесь может быть серьезная игра РФ и она тоже сможет манипулировать тем, как она ведет себя с точки зрения этого соглашения", – добавила Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, в МИД Украины заявили, что Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной следует разорвать из-за грубого нарушения Россией его основных положений. При этом заместитель главы МИД по вопросам европейской интеграции Елены Зеркаль считает, что в новых реалиях отношений с Россией Украина должна прийти к заключению подобного договора нового формата для решения споров между странами.

Что такое Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией? Соглашение между Украиной и Российской Федерацией, в котором закрепляются принцип стратегического партнерства, признание нерушимости существующих границ, уважение территориальной целостности и взаимные обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга. Договор был подписан в Киеве 31 мая 1997 года Президентом Украины Леонидом Кучмой и Президентом Российской Федерации Борисом Ельциным.



Фактически договор действует, но аннексия Крыма Россией и начало военной интервенции на Донбассе ставит под сомнение выполнение этого договора со стороны России как политически, так и практически.