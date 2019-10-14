Почему Украина идет на уступки и можно ли отказаться от минских договоренностей: мнение эксперта

Сейчас действия украинской власти выглядят так, что Киев готов идти уступки ради того, чтобы встреча в нормандском формате состоялась. Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Максим Вознюк.

Эксперт отмечает, что согласие на так называемую формулу Штайнмайера, которая является одним из планов выполнения минских договоренностей, и разведения войск на Донбассе, делаются только с одной целью – продемонстрировать, что Украина выполняет свою часть обязательств.

Важно: Формула Штайнмайера: от капитуляции до победы

Во-первых, эти условия согласованы и закреплены в минских протоколах, где стоит подпись официального представителя Украины. Во-вторых, они закреплены в комплексе мероприятий по выполнению минского протокола, который был согласован нормандской четверкой и также подписан украинской стороной. В-третьих, Россия неоднократно настаивала на том, что разведение войск на Донбассе – это одно из условий, при которых может произойти встреча нормандской четверки, поэтому Украина пытается продемонстрировать выполнение этих шагов, чтобы привлечь Россию и эта встреча состоялась.

Следует учитывать определенное разочарование, апатию и усталость Запада от украинско-российского вопроса. На этом фоне активность украинской стороны по выполнению конкретных пунктов минских договоренностей имеет целью расшевелить и активизировать Запад, придать ему конкретный повод для дальнейшей дискуссии в нормандском формате,

– считает Максим Вознюк.

По мнению эксперта, если же в ближайшее время встреча в нормандском формате не состоится, все останется так, как есть сейчас.

Что сказал Владимир Зеленский о встрече с Путиным, смотрите здесь:

Что касается общих перспектив, то Максим Вознюк считает, что, согласившись на минские протоколы и подписав их, Украина попала в цугцванг, при котором любой ее ход ведет к ухудшению ее позиции. Потому что каждый пункт минских протоколов является уступками Украины и их выполнение будет играть только на пользу боевиков и России. Это – политическая ловушка для Украины.

Полезно: Откуда взялась и предусматривает формула Штайнмайера: объяснение самого Штайнмайера

Политический эксперт убеждает: единственное, на что можно надеяться – украинская сторона сейчас разыгрывает сценарий, по которому она со своей стороны демонстрирует готовность к переговорам и выполнение политической части минских протоколов, но при условии соблюдения безопасности условий. В то же время, рассчитывает на то, что от их выполнения откажется Россия. И это дает Украине повод отказаться от дальнейшего выполнения минских протоколов со своей стороны.

Отказаться Украина может полностью или от отдельных пунктов протоколов – как, например, особый статус ОРДЛО, отряды "народной милиции", амнистии боевиков и т.д., и, возможно, инициировать другой формат переговоров – с привлечением к нормандской четверке США и Великобритании. То есть – начать все с начала.

Россия по-прежнему игнорировала выполнение минских соглашений, но у украинской власти не было политической воли, смелости и желания взять на себя огромную ответственность, чтобы отказаться от дальнейшего выполнения минских договоренностей. В то же время, такой демарш может привести к отмене санкций со стороны Запада в отношении России и потери Украиной международного доверия и поддержки. Следовательно, и здесь есть опасность,

– считает Максим Вознюк.

Есть ли такая политическая воля у нынешней украинской власти – вопрос открытый. Также остается главный вопрос: если сценарий не такой? В таком случае, какую дальнейшую стратегию имеет украинская власть? На какие уступки она готова пойти ради выполнения обещания достичь мира на Донбассе? Ибо встречи нормандской четверки, если она состоится, запросто могут одобрить дальнейшее выполнение пунктов минских протоколов – а они изначально прописаны не в пользу нашей страны. Это очень опасная игра, играя в которую, Украина может попасть в политические и технические ловушки.



Какие наши территории оккупированы / Карта 24 канала