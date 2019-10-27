Почему Украина, в отличие от Грузии, не может преодолеть коррупцию, – экс-посол Катамадзе

В Грузии победили коррупцию, потому что боролись, а не создавали различные органы. Так в комментарии 24 каналу заявил экс-посол Грузии в Украине, президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе.

По мнению дипломата, в Грузии были введены понятные правила игры. А в Украине борются с последствиями, а нужно менять правила (законы, налоговый, таможенный и другие кодексы).

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Катамадзе добавляет, что, например, контрабанду на таможне можно остановить за день, если есть желание.

Необходимо принять новые кодексы, которые просты и понятны и одинаково будут интерпретироваться обществом, бизнесом и контролирующими органами. Тогда нет почвы для коррупции,

– считает экс-посол.

И это при том, что Грузия была одной из самых коррумпированных стран постсоветского пространства. Особенно остро стоял вопрос о бытовой коррупции. Речь идет о получении справок и тому подобном. Чтобы преодолеть этот вид коррупции, в Грузии построили Дома юстиции. Там невозможно договориться о взятке, потому что те, кто принимает документы, ничего не решают. Хочешь получить какую-то справку быстрее – официально больше плати. Если клиент приедет в Дом юстиции, там будет несколько отделений банков, благодаря которым нет очередей, но есть конкуренция. И там предоставляется много различных сервисов. Их перечень не зависит от места дислокации Дома юстиции. Клиента одинаково качественно обслуживают и предоставят аналогини сервисы как в горной местности, куда обращается несколько человек в день, так и в туристическом Батуми, куда приходят тысячи.

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В Украине все делается половинчато. Начали делать Центры "Готово", но там можно получить лишь несколько сервисов. А ведь это дискредитация всей идеи. По мнению дипломата, реформа – это ежедневные изменения.

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Кто такой Григол Катамадзе?

Грузинский дипломат и общественный деятель. В 1998-2000 годах – заместитель министра обороны Грузии по вопросам военной политики и международного военного сотрудничества, первый гражданский заместитель министра обороны. 2000-2007 и 2009-2013 годы – Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Украине. 2007-2008 годы – заместитель министра иностранных дел Грузии. Сейчас – президент ВОО "Ассоциация налогоплательщиков Украины".

О других параллелях между Украиной и Грузией, а также о том, почему нас не защитил Будапештский меморандум и устал ли от нас Запад, – читайте в эксклюзивном интервью с экс-послом Грузии Григолом Катамадзе.