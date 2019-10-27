08:11
27 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЗЕЛЕНСКИЙ В ЗОЛОТОМ ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Германия везет в Россию отходы. Кадыров стал рекордсменов
      Вєсті Кремля
      20:35, 26 октября
      Вести.UA. Жир: Почему Луценко поехал в Лондон. Как Азаров готовится к Хэллоуину
      Вєсті.UA
      17:57, 26 октября
      "Коррупционное кубло": что происходит на госпредприятии радиоактивных веществ "Изотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЗЕЛЕНСКИЙ В ЗОЛОТОМ ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ

      Почему Украина, в отличие от Грузии, не может преодолеть коррупцию, – экс-посол Катамадзе

      23 Читати новину українською
      Григол Катамадзе
      Григол Катамадзе / Фото Ростислав Лабенский

      В Грузии победили коррупцию, потому что боролись, а не создавали различные органы. Так в комментарии 24 каналу заявил экс-посол Грузии в Украине, президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе.

      По мнению дипломата, в Грузии были введены понятные правила игры. А в Украине борются с последствиями, а нужно менять правила (законы, налоговый, таможенный и другие кодексы).

      Тем временем: Схема на 230 миллионов: в Киеве уличили в коррупции экс-чиновников ОГА

      Катамадзе добавляет, что, например, контрабанду на таможне можно остановить за день, если есть желание.

      Необходимо принять новые кодексы, которые просты и понятны и одинаково будут интерпретироваться обществом, бизнесом и контролирующими органами. Тогда нет почвы для коррупции,
      – считает экс-посол.

      И это при том, что Грузия была одной из самых коррумпированных стран постсоветского пространства. Особенно остро стоял вопрос о бытовой коррупции. Речь идет о получении справок и тому подобном. Чтобы преодолеть этот вид коррупции, в Грузии построили Дома юстиции. Там невозможно договориться о взятке, потому что те, кто принимает документы, ничего не решают. Хочешь получить какую-то справку быстрее – официально больше плати. Если клиент приедет в Дом юстиции, там будет несколько отделений банков, благодаря которым нет очередей, но есть конкуренция. И там предоставляется много различных сервисов. Их перечень не зависит от места дислокации Дома юстиции. Клиента одинаково качественно обслуживают и предоставят аналогини сервисы как в горной местности, куда обращается несколько человек в день, так и в туристическом Батуми, куда приходят тысячи.

      Как зарабатывать на изобличении коррупции, смотрите здесь:

      В Украине все делается половинчато. Начали делать Центры "Готово", но там можно получить лишь несколько сервисов. А ведь это дискредитация всей идеи. По мнению дипломата, реформа – это ежедневные изменения.

       Реформа: Правительство планирует превратить таможню в единое юридическое лицо

      Кто такой Григол Катамадзе?
      Грузинский дипломат и общественный деятель. В 1998-2000 годах – заместитель министра обороны Грузии по вопросам военной политики и международного военного сотрудничества, первый гражданский заместитель министра обороны. 2000-2007 и 2009-2013 годы – Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Украине. 2007-2008 годы – заместитель министра иностранных дел Грузии. Сейчас – президент ВОО "Ассоциация налогоплательщиков Украины".

      О других параллелях между Украиной и Грузией, а также о том, почему нас не защитил Будапештский меморандум и устал ли от нас Запад, – читайте в эксклюзивном интервью с экс-послом Грузии Григолом Катамадзе.

      blog_ava
      Прогноз погоды на 27 октября: осень еще подарит тепло
      сегодня
      733
      Автор: Ирина Полищук
      Теги: Коррупция Новости Украины Деньги Законодательство Новости Грузии Взятка Реформы
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Почему Украина, в отличие от Грузии, не может преодолеть коррупцию, – экс-посол Катамадзе
      сегодня , 08:00 Почему Украина, в отличие от Грузии, не может преодолеть коррупцию, – экс-посол Катамадзе
      Ірина Поліщук 23
      Главные новости 26 октября: скандал с Зеленским в Золотом, суд арестовал заместителя Филатова
      26 октября , 23:02 Главные новости 26 октября: скандал с Зеленским в Золотом, суд арестовал заместителя Филатова
      Андрій Шляхтін 1190
      Як зберігати відчуття спокою та втримати баланс перед негативними думками: поради коуча
      26 октября , 22:00 Як зберігати відчуття спокою та втримати баланс перед негативними думками: поради коуча
      Блог Медіа 944
      Непривлекательная Россия и неинтересный Крым
      26 октября , 19:00 Непривлекательная Россия и неинтересный Крым
      Злой Одессит 10528
      Як покарає фракція "слуг народу" і при чому тут Олександр Дубінськй
      26 октября , 16:01 Як покарає фракція "слуг народу" і при чому тут Олександр Дубінськй
      Антон Голобородько 338
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук