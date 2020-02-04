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      Почему украинцам приходят две платежки за газ: доступное объяснение от Гончарука

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      Алексей Гончарук / 24 канал

      В январе украинцы получили не одну, а две платежки – отдельно за газ и отдельно за его транспортировку. В правительстве, со своей стороны, уверяют, что это не повлияет на совокупную стоимость платежа.

      Как в телеграмме пояснил украинский премьер Алексей Гончарук, плата за транспортировку газа существовала всегда, но раньше она входила в общий тариф. А отделили ее, чтобы в случае необходимости была возможность свободно менять поставщика. А это – европейские правила рынка и борьба с монополиями.

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      Несмотря на разделение тарифа на две части, совокупная стоимость двух платежек (на газ и транспортировку), которые поступили украинцам в январе, все равно меньше, чем в прошлом году в одной платежке,
      – заверил глава правительства.

      Как доказательство он привел данные, что в декабре 2019 года стоимость платежек перечислили в 21 области Украины и снизили ее до 30%. По словам премьера, это стало возможным благодаря механизму, который правительство предоставило предприятиям-теплокоммунэнерго для осуществления соответствующего перерасчета.

      В то же время Гончарук подчеркнул, что оплата платежек за транспортировку газа теми украинцами, которые газ не используют, будет минимальной. Например, стоимость распределения газа на приготовление пищи составит 2,8 гривны. Кроме того, в правительстве планируют обратиться в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг с предложением утвердить минимальную оплату при отсутствии потребления газа.

      Также в феврале Министерство социальной политики автоматически начислит субсидии и льготы за обособленную услугу по распределению природного газа за январь и февраль 2020-го года. Но украинцам не нужно дополнительно обращаться за этим. Еще одна инициатива правительства – предложить одновременное поступление этих двух платежек, чтобы украинцам было удобнее платить за потребленные услуги.

      Важно! Две платежки за газ не повлияют на его цену

      Что еще говорят в правительстве о двух платежках за газ

      По словам министра экономики Алексея Оржеля, платить за газ нужно даже тогда, когда его не потребляешь. А делается это для того, чтобы украинский потребитель в любой момент мог открыть газ и получить его. Министр подчеркнул, что "нужно постоянно тратить деньги, чтобы поддерживать все в рабочем состоянии", а значит и украинцы должны постоянно за это платить.

      Он добавил, что такие расходы, которые в народе называют "абонплата", можно назвать "условно постоянными", то есть, такими, которые надо вкладывать всегда. И это учитывают при формировании тарифа.

      Регулируемый тариф оплатили (за транспортировку – 24 канал), а нашли газ дешевле – соответственно у украинцев может быть ниже цена на газ. Поэтому появилась вторая платежка. У нас происходит развитие. Чтобы потребитель мог выбирать поставщика, чтобы он понимал структуру тарифа и из чего он состоит,
      – добавил Оржель.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины Коммунальные услуги Газ Тарифы Тарифы на газ
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