Почему украинцы любят сало и насколько оно полезно

Как известно, ежегодно украинцы съедают 850 тонн свинины, половина из которых сало. Без него уже много веков невозможно представить украинскую кухню, сало называют – национальным наркотиком.

Снятие моратория на землю ускорило бы и развитие животноводства, уверяют эксперты. В том числе и свиноводства.

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Антонина Пилюк работает зоотехником уже 12 лет. Сейчас на ее попечении 10 тысяч свиней. Каждой надо уделить внимание, ведь тогда они слушаются и быстрее растут. С выражением "грязный как свинья" – Антонина категорически не согласна, говорит: "свиньи – чистоплотные, никогда не ложатся в грязь".



Антонина работает зоотехником уже 12 лет

По словам Антонины, едой символ 2019 года не перебирает. Преимущественно свинки едят смесь зерновых в сухом виде по три с половиной килограмма в день. Когда же вес животного достигает более ста килограмм – их продают на мясокомбинат.

Так на прилавки в наши магазины и попадает свинина. Кстати, ее полезность признают даже диетологи. И называют панацеей от всех болезней.

Если человек хочет долго жить, то ему необходимо регулярное употреблять сало. Сало – прекрасное желчегонное средство, которое улучшает работу печени, предупреждает развитие желчно-каменной болезни. А по содержанию насыщенных кислот сало подобно оливковому маслу,

– отметил диетолог Борис Скачко.

Для украинцев даже сало в шоколаде – давно не экзотика. Попробовать такой десерт предлагают в единственном в мире ресторане-музее "Сало". Такой есть во Львове.

"У нас сало подается не просто как еда, у нас – это произведение искусства. Есть у нас блюда, к которым подаются украшения, сделанные из сала", – сказала администратор ресторана Романа Григорьевич.



Сало в шоколаде

Свинина для украинцев – стратегический продукт. Именно она помогла нашим предкам физически выжить. Ведь турки и татары, грабя во время набегов наши города и села – не трогали только свиней и продукты из них. Потому что в исламе, который исповедовали нападавшие – свинина считается нечистой и не пригодной для еды.

Поэтому сообразительные украинцы начали выращивать свиней, что спасало их от голодной смерти. А еще натирали салом другие продукты и предметы, тогда нападавшие их не трогали.

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Своей извечной кормилице украинцы уже открыли немало памятников. Больше всего их на Полтавщине, аж 6.



Декоративные поросята Роза и Федор

А Роза и Федор – миниатюрные декоративные поросята. У них другая функция – они у людей за домашних любимцев. Людмила вместе с дочкой будут с ними встречать Новый год. Поросята в уходе не прихотливы, очень любят играть с детьми и гулять на улице. А еще Людмила верит, если встретить праздник с символом Нового года – принесет только удачу.