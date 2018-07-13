Почему украинцы не такие глупые и бедные, как сами думают: объяснение экономиста

Украинцы – одна из самых образованных наций в мире по количеству людей с высшим образованием. Но имеют проблемы с возможностью полноценно использовать те навыки, которые они получили.

Такое мнение в интервью 24 каналу высказала доцент Киевской школы экономики, консультант Всемирного банка и Международной организации труда Ольга Купец.

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"Есть проблема в том, что люди с высшим или средним профессионально-техническим образованием не могут с полной силой эффективно использовать те навыки, которые они получили. Поэтому украинцы, может, и бедные. Но проблема не в том, что они глупые, а в том, что нет условий, чтобы они работали эффективно и получали достойную зарплату", – пояснила она.

По словам экономиста, влияет также тот факт, что украинцы в определенной степени имеют привычку прибедняться. "Если почитать украинскую литературу, украинцы всегда прибеднялись, считая, что они жили хуже соседа, кума или свата. В сравнительных исследованиях субъективного счастья и удовлетворенности жизнью Украина всегда имеет один из самых низких показателей. В то же время, есть много стран, которые гораздо беднее нас, но люди там в среднем более довольны жизнью", – сказала она.

Согласно последнему докладу о счастье в мире, Молдова, Таджикистан, Кыргызстан, много бедных африканских и южно-азиатских стран расположены выше по рейтингу, чем Украина. Она занимает 138 позицию среди 156 стран. И это – несмотря на то, что и по образованности, и по ВВП на душу населения, и по индексу человеческого развития в целом эти страны значительно отстают от Украины, а по индексу многомерной бедности, наоборот, опережают нашу страну,

– сказала Купец.

По ее словам, это связано не только с сугубо экономическими факторами. Часто благоприятный климат и религия положительно влияют на показатели субъективного счастья и удовлетворенности жизнью. Свобода СМИ также имеет важное значение в том, как люди воспринимают жизнь в своей стране.

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