Почему украинцы одевают Европу, а сами носят дешевый хлам

Сегодня на рынке труда засилье юристов и экономистов, зато катастрофически не хватает представителей рабочих профессий. Такие специалисты не только востребованы, но и хорошо оплачиваемые. Однако молодежь не спешит идти учиться в училища, зато штурмует вузы.

Как изменить отношение к профессии среди украинцев и остановить отток кадров – рассказала в интервью сайту 24 канала советник министра образования и науки Украины, бизнес-леди Голда Виноградская.

Прививки сложностями

В 2018 году Украина на несколько позиций поднялась в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business, но бизнесмены жалуются, что работать стало труднее…

Изменения к лучшему медленно, но происходят. К примеру, можно подавать отчетность в электронном виде и не стоять в очередях, появилась возможность не только участвовать в тендерах, но и выигрывать их, есть немало грантовых программ. Однако усилилась конкуренция и ухудшилась покупательная способность населения.

В общем, есть люди ленивые, которые всегда скажут, что вести бизнес в Украине невозможно, а есть те, кто берет и работает. Хоть у нас значительно труднее вести бизнес, чем в многих других странах. Правда, на бизнесменов это действует как прививка от сложностей: когда человек видит, что отступать некуда и нужно заниматься тем, что лучше всего умеешь.

Кто такая Голда Виноградская?

Советник Министра образования и науки. Председатель Национального отраслевого партнерства в легкой промышленности Fashion Globus Ukraine, общественный деятель. Основатель бренда GOLDA, автор книги "Украинская принцесса, Мечты посла Украины"

Поддержку со стороны государства ощущаете?

О поддержке как таковой речь не идет. Особенно по сравнению с другими странами. В рамках работы нашей бизнес ассоциации Fashion Globus Ukraine мы часто ездим за границу, общаемся с коллегами и изучаем опыт работы этих стран. Поэтому я хорошо вижу насколько серьезно та же Турция, Франция или Китай поддерживают свою легкую промышленность. К примеру, они возвращают половину расходов, касающихся участия в международных выставках и других мероприятиях. А у нас даже отношение к легкой промышленности как к отрасли, пренебрежительное.

Украине нужно активнее популяризировать свою легкую промилословість в мире

Но мы постоянно от чиновников слышим о поддержке украинского производителя?

В Министерстве экономики вроде есть департамент, который это направление должен курировать, но на практике мы не видим результатов его работы. Там украинскую легкую промышленность почему-то отнесли к креативной индустрии, но это кардинально разные отрасли! Когда мы по приглашению министерства экономики прибыли на стратегическую сессию, то выяснилось, что на нее также приехали поэты, режиссеры... Я еще понимаю, когда дизайнеров относят к представителям креативной индустрии, но не представителей легкой промышленности. В министерстве считают – будет очень плохо, если Украина превратится в страну, которая обшивает весь мир. Но Китай с этого начинал! Сейчас у них минимальная зарплата 900 долларов.

Сейчас много европейских стран все же работают с украинскими предприятиями на давальческих условиях. Они очень довольны таким сотрудничеством: у нас хорошие специалисты, качественное оборудование и ментально мы ближе. Здесь нет ничего плохого. Пол миллиона украинцев работает в этой отрасли.

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В поиске квалифицированных кадров

Немало известных брендов отшиваются в Украине, а продаются за рубежом. Зато к нам завозят одежду этих самых торговых марок, но пошитую в том же Китае, которая значительно хуже качества. Почему так происходит?

Мы не можем приказать компаниям оставлять часть одежды здесь. Это их бизнес. Они самостоятельно решают, где отшивать одежду и где реализовать. Мне очень приятно говорить, что нареканий со стороны компаний, которые сотрудничают с украинскими предприятиями по давальческой схеме – нет. Однако в Украине должны быть стандарты, которые бы не позволяли продавать лохмотья, но их нет.

Если бы у нас была стратегия инвестиционной помощи отрасли, страна значительно быстрее бы развивалась. Также необходимо создавать совместные с иностранцами предприятия. К примеру, в ближайшее время планируем открывать оптовый магазин в Польше, но мне уже сейчас говорят – значительно выгоднее было создать украинско-польскую компанию. Как не обидно, но украинскую продукцию не особо знают в мире, поэтому спрос на нее оставляет желать лучшего.

Но Украина популяризирует свою продукцию за рубежом?

В основном, мы известны вышиванками. Некоторые украинские дизайнеры на различных мероприятиях демонстрируют свои творения – это хорошо. Правда, не многие украинские производители повседневной одежды известны в мире. Мы, создавая экспортную платформу, стараемся их продвигать.

Часто украинские бизнесмены жалуются на отсутствие хорошо подготовленных кадров…

Особенно болезненно этот вопрос для западных и центральных областей Украины. Некоторые бизнесмены уже переносят производство за границу, потому что здесь некому работать.

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Выходит, опытные кадры ушли на пенсию, а молодых не воспитали?

Они выучились и поехали работать за границу. Так происходит из-за отсутствия закона, который бы обязал студента, после окончания обучения, отработать на пользу государства или возвращать потраченные на его подготовку деньги.

Кстати, обучение одного студента в системе профтехобразования стоит Украине примерно 20 тысяч гривен в месяц. Не трудно посчитать в какую сумму обходится государству обучение одного специалиста в течение нескольких лет.

Из-за нехватки кадров бизнесмены вынуждены переносить производство за границу

Научить профессионала

Бытует мнение, что наше профтехобразование несколько устарело…

У нас не все так плохо, как кажется. К примеру, два года назад была введена программа закупки современного оборудования для училищ, где готовят аграриев, швей, строителей. Многие руководители училищ пытаются работать, что-то делать в пределах своих возможностей. Ежегодно, мы, как работодатели, проводим конкурс "Прорыв легкой промышленности Украины", который проходит при поддержке мэров украинских городов. В рамках конкурса проходят семинары для преподавателей, куда приглашаем интересных спикеров-практиков, которые бесплатно делятся с преподавателями своими знаниями.

К сожалению, в нашем обществе мало кто занимается популяризацией рабочих профессий. Хоть уровень зарплат таких работников значительно выше юристов или экономистов. Сейчас слесарь может получать более тысячи долларов, а юристы 10 тысяч гривен. А все из-за того, что рабочих дефицит, а, скажем так, руководителей или менеджеров профицит.

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Что нужно сделать, чтобы после окончания колледжа на рынке труда выходил не просто человек с дипломом, а квалифицированный профессионал?

Нужно четко осознавать, что после окончания училища на рынок выходят специалисты, которые могут идти работать. Зато колледжи выпускают специалистов по управлению, которые не очень умеют что-то делать руками. Образно говоря, училища готовят работников, а колледжи – руководителей. Возникает вопрос: сколько нам нужно одних, а сколько других? В то же время, у нас значительно больше колледжей, чем училищ, как следствие много специалистов, которых учат управлять, и мало тех, кто умеет работать. Это бессмысленно. Проблему нужно решать, но это не может сделать одно Министерство образования и науки. Необходима консолидация с другими министерствам, профильным парламентским комитетом, чего нет.

А ведь мы часто слышим о том, что создаются рабочие группы, куда входят представители различных министерств, депутаты, общественники…

Приведу пример, который очень хорошо характеризует ситуацию. Недавно работодателями отрасли вместе с МОН Украины проводился Всеукраинский конкурс профессионального мастерства WorldSkills Ukraine. Но заинтересованности к нему со стороны чиновников, депутатов мы не увидели. Собственно, никто из них даже не пришел и не поддержал мероприятие. Как следствие, дети остаются один на один со своими проблемами, собственно как и работодатели.

Возможно, исправить эту ситуацию смогло бы введение дуальной образования?

Дуальная система обучения предусматривает, что работодатели должны тратить свое время и возможности на обучение конкретного ребенка, чтобы потом после завершения учебы он пришел в эту компанию работать. Зато у нас получается, что дети учатся и уезжают из страны. Ситуацию мог бы исправить закон, который бы защитил права работодателей, предоставил стимул для сотрудничества с системой образования. Но к сожалению, Закон о профессиональном образовании переписывается в третий раз и неизвестно когда будет создан этот действующий инструмент, которого так ждет общество…