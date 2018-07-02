Почему украинцы работают нелегально: версия исследователей

Среди ключевых причин, по которым украинцы работают без декларирования доходов, исследователи выделяют следующие варианты: "не смогли найти другую работу", "так принято в Украине" и недоверие к государству.

О таких результатах исследования "Незадекларированный труд в Украине" (Ukrainian Undeclared Work Survey (UUDWS)" в интервью 24 каналу рассказала автор исследования, преподаватель и исследователь экономики Национального университета "Киево-Могилянская академия" Оксана Неживенко.

Опрос показал – у нас существенно выше уровень недоверия к государству, чем в Европе. В одном из вопросов опроса у нас была позиция "Государство ничего не делает для людей, почему я буду что-то делать для него". В Европе ее выбирало меньшинство людей, у нас это – один из лидеров вариантов соответствующему вопросу. Так нехватку рабочих мест указали первой причиной участия в незадекларированных занятостях, а второй по количеству ответов в Украине было недоверие к государству,

– уточнила Неживенко.

Причины нелегальной работы в Украине и Европе

Больше о не зарегистрированной деятельности украинцев читайте в публикации: Пол-Украины "нелегалов": результаты исследования теневой занятости