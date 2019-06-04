Почему украинцы раньше требовали отставку Авакова и пойдет ли он на этот раз

3 июня умер 5-летний Кирилл Тлявов, в которого из огнестрельного оружия попал полицейский в Переяславе-Хмельницком. В связи с этим активисты требуют отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Однако это – далеко не первое событие, что спровоцировало такой запрос общества. Вспоминаем, почему отставку Авакова требовали раньше и есть ли вероятность, что он уйдет сейчас.

Предыдущие "провалы" Авакова

Ряд нераскрытых убийств активистов

К дому министра внутренних дел Украины Арсена Авакова неоднократно наведывались с требованиями его отставки именно из-за нераскрытых убийств общественных активистов, в частности из "списка Гандзюк". Речь идет прежде всего об убийствах Павла Шеремета, Ирины Ноздровской и Екатерины Гандзюк.

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Участники акций также убеждены, что именно бездействие главы МВД и проваленная реформа системы правоохранительных органов привели к многочисленным нападениям на активистов, виновники которых до сих пор не наказаны.



Одна из акций за отставку Авакова

Журналиста Павла Шеремета убили утром 20 июля 2016 года в центре Киева. Автомобиль, за рулем которого он ехал, был взорван. Не смотря на значительный общественный и международный резонанс, дело об убийстве Павла Шеремета остается нераскрытым: ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установлено.

Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства. Однако в полиции признались, что допустили ошибки во время расследования.

Что известно об убийстве Павла Шеремета: видео

Убийство правозащитницы Ирины Ноздровской совершили в декабре 2017 года. 1 января 2018 года ее тело нашли в реке в Вышгородском районе Киевской области.

8 января 2018 года полиция задержала Юрия Россошанского. Он признался в совершении преступления. Однако в суде свою вину не признал. Жена подозреваемого отметила, что он оставил две записки, в которых говорится о том, что человек не убивал Ноздровскую, но возьмет вину на себя, чтобы это не сказалось негативно на его семье.

Ирина Ноздровская расследовала гибель своей сестры, которую в сентябре 2015 года насмерть сбил Дмитрий Россошанский, сын подозреваемого.

24 октября 2018 года Обуховский районный суд присудил Дмитрию Россошанскому семь лет лишения свободы без права на амнистию и 600 тысяч гривен компенсации родителям.



Родные Ирины Ноздровской на заседании суда

31 июля в Херсоне активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой, 4 ноября она умерла в больнице.

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По состоянию на 4 июня четверо обвиняемых в покушении на активистку признали свою вину и пошли на сделку со следствием (Никита Грабчук, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Виктор Горбунов). На день ранее признал себя виновным и пошел на сделку со следствием организатор нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Сергей Торбин. 6 июня им вынесут приговор.

Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк: видео

Смерть Саши Белого

В 2014 году активисты обвинили главу МВД в смерти украинского националиста Саши Белого (Александр Музычко) и требовали его отставку.

В конце февраля 2014 года Музычко обещал "повесить как собаку" Авакова, и если "его люди" приедут на территорию Ровенской области задерживать его, то он их уничтожит. В начале марта Музычко объявили в розыск: в МВД отмечали, что он был членом преступной группировки, которая совершала уголовные правонарушения на территории Ровенской и соседних областей.

25 марта 2014 года стало известно о смерти Музычко: его убили двумя выстрелами в сердце. Ровенский городской совет назвал это убийство политическим и призвал Арсена Авакова подать в отставку.

Кто стоит за убийством Саши Белого: видео

"Рюкзаки Авакова"

Глава МВД "засветился" также в коррупционном скандале, который известен под названием "дело о рюкзаках Авакова".

Так, в 2015 году МВД закупило пять тысяч рюкзаков для Национальной гвардии. Их стоимость была завышенной, а качество не соответствовало стандартам. В результате государство понесло убытки в размере более 14 млн грн.

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В начале ноября 2017 года представители НАБУ задержали подозреваемого по этому делу Александра Авакова (сына главы МВД). Впоследствии суд отпустил его под личное обязательство отца с требованием сдать все паспорта в ДМС. На него надели электронный браслет, а имущество арестовали.

Однако в июле 2018 года дело было закрыто. Другой подозреваемый, представитель фирмы-победителя тендера на поставку рюкзаков Владимир Литвин, якобы признался в мошенничестве и подделке документов и взял вину на себя.

23 августа Соломенский суд Киева отменил арест квартир, двух машиномест и акций Александра Авакова. 30 августа суд вернул Центру противодействия коррупции жалобу на закрытие "дела рюкзаков".

Как из "дела рюкзаков" постепенно выводили ключевых подозреваемых: видео

Провал реформы правоохранительных органов в целом

В течение последних 5 лет также проводили ряд протестов, вызванных провалом реформы. Митингующие объясняли свои действия тем, что поджоги машин, избиения и нападения на активистов доказали, что преступность растет из-за бездействия полиции. А подавляющее большинство дел такого характера не продвигаются вообще. Только за последние два года в Украине совершили более полусотни нападений на активистов и журналистов.

"До сих пор даже не провели экспертизу автомобиля, который сожгли еще два месяца назад. Следователь говорит, что в полиции нет транспорта, чтобы привезти эксперта. Мне отказали в предоставлении государственной охраны. Я вынуждена скрываться, потому что государству наплевать, она не может защитить своих граждан, а взамен – дает зеленый свет криминалитету уничтожать активистов. Констатирую, что после "реформы" полиция и бездействие – синонимы", – отмечала на одной из акций активистка Валентина Аксенова.

Стрельба в Княжичах

В декабре 2016 года во время спецоперации Нацполиции и корпуса оперативно-внезапного действия (КОВД) задержания грабителей в селе Княжичи произошла стрельба, во время которой погибли пятеро правоохранителей. Из-за стрельбы между представителями различных подразделений МВД министра Арсена Авакова призвали подать в отставку.

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В августе 2017 года ГПУ сообщила о подозрении трем представителям Нацполиции. Их обвинили в превышении служебных полномочий, повлекшем тяжкие последствия, умышленном убийстве и покушении на умышленное убийство.



Чем уже "прославился" Арсен Аваков

Понесет ли ответственность Аваков на этот раз?

Аналитики сходятся во мнении, что пока это – маловероятно.

Как отметил эксперт Михаил Чаплыга в комментарии 24 каналу, здесь речь может идти о юридической и политической ответственности.

Что касается юридической – генеральная прокуратура уже возбудила соответствующее производство и, очевидно, что виновные будут нести ответственность. В дальнейшем уже проведут расследование и дело будет рассматривать суд. Однако эксперт отмечает, что есть непонятный момент: почему именно по такой статье было открыто производство, ведь пуля была всего одна?

Здесь нет коллективной ответственности и стрелял точно один из полицейских. То есть не может быть одинаковая квалификация у всех. Я так понимаю, это больше политическое решение прокуратуры и, очевидно, оно будет переквалифицировано в суде,

– пояснил Михаил Чаплыга.

Другой аспект – политическая ответственность. И ее в этом случае на себя взял глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов. Он подал рапорт об отставке. Однако здесь тоже возникает вопрос: достаточно ли этого, должен ли нести политическую ответственность и руководитель национальной полиции, а также министр внутренних дел? Это, по словам эксперта, вопрос дискуссионный.

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То есть на сегодня имеем две опции, которые должны были прозвучать:

- юридическая (уже открыто соответствующее производство);

- политическая (тоже имеем уже заявление и отставку достаточно высокого уровня).

Адвокат Василий Мирошниченко, в свою очередь, отметил, что в странах Запада этот инцидент действительно был бы поводом для отставки министра. Или, по крайней мере, это серьезно бы рассматривали.

У нас такой традиции еще нет. Хотя, с юридической стороны, министр несет ответственность за действия всех его подчиненных. Поскольку именно он должен обеспечивать, чтобы все они действовали по правилам,

– отметил эксперт.

Что известно об убийстве Кирилла полицейскими?31 мая в Переяславе-Хмельницком 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Подозревают, что в ребенка стреляли двое пьяных полицейских: старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько. Их задержали.



У мальчика был полностью раздроблен череп, вытащить пулю врачи так и не смогли. Вечером 3 июня ребенок умер.