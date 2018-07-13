Почему украинцы становятся рабами, а рабовладельцев почти никогда не наказывают

Идеальные отношения – это официальное трудоустройство, достойная зарплата и социальный пакет. Но смотрим на вещи реально – такая роскошь по карману далеко не каждой компании, что и говорить о мелких предпринимателях или фермерах, которые ищут дешевую рабочую силу на сезонные работы.

В Украине десятки, а может и сотни предприятий используют рабский труд. Из того, что мне известно, речь может идти о тысячах пострадавших. Тысячи людей, которые стали жертвами торговли людьми здесь, в Украине.

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Громкая история: официальная версия полиции – на Одесской области освободили из плена более 30 рабов. Дело, настолько важное, что о нем рассказывает в соцсетях аж целый глава национальной полиции. В МВД не объясняют, что это было за предприятие, но это несложно вычислить. Консервный завод "Ассоль", – здесь до сих пор не могут отойти после набега пограничников с полицейскими.

Инна Сотниченко координирует Национальную горячую линию по противодействию торговле людьми. Туда можно звонить круглосуточно. Она выслушала сотни историй о рабстве – жертвы всегда рассказывают о своем страхе. Рабовладельцы парализуют их волю ужасом.

Очень часто именно жертвы торговли людьми боятся, что этот хозяин не будет привлечен к ответственности. И в принципе моя точка зрения, что это действительно так. Вот за 2017 год в Украине было, кажется, зарегистрировано 360 случаев торговли людьми, из которых 111 только притянуто за преступление,

– рассказала юрист Инна Сотниченко.

Стать рабом можно просто в центре столицы. Каждое воскресенье до обеда здесь собираются люди, которые ищут работу. Это так называемый "киевский пятак". Попасть в рабство легче легкого, каждый, кто ищет здесь работу, – в группе риска. "Киевские" жертвы рассказывают разные истории, которые совпадают в деталях: забрали с вокзала, в пути дали водки, одну ночь провели в Кривом Озере – это село на полпути из Киева в Одессу. А на следующий день все они оказывались на базе некоего Тимура в Большом Дальнике.

Наибольшую выгоду получают руководители предприятий. Они очень дешево нанимают несколько десятков человек, а то, что то рабы, их как будто не волнует. Могут ли они быть за это наказаны? Как правило нет. Даже, если начинается официальное расследование основная вина таких руководителей – они не заключили с работником письменный договор. За это бывает лишь административная ответственность.

Люди часто сами не понимают, что они попадают в ситуацию торговли людьми. И особенно, если, анализируя сейчас положение в Украине, очень часто мы сравниваем торговлю людьми с выездом за границу. И очень редко есть понимание, что в самой Украине можно попасть в ситуацию торговли людьми,

– добавила Инна Сотниченко.

Пока нет заявлений от пострадавших, все эти рабовладельческие предприятия будут и дальше работать, потому что государство не имеет никаких формальных претензий к ним. Надо просто понять, что ты попал в рабство и не бояться сообщить об этом в социальные службы, в полицию, куда угодно. Необходима лишь смелость.

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Мы в очередной раз призываем – надо быть внимательными и понимать, что ваша судьба в первую очередь в ваших руках. Не стоит соглашаться на заманчивые предложения неизвестных людей, не имея никаких гарантий.

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