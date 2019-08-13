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      Почему Украине не стоит восстанавливать поставки воды и света в Крым: заявление Чубарова

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      Чубаров призвал "не думать" о поставках воды и света в оккупированный Крым
      Чубаров призвал "не думать" о поставках воды и света в оккупированный Крым / Фото з Тwitter

      Украина должна использовать свои природные ресурсы в противостоянии агрессии России и для освобождения незаконно оккупированных территорий. Поэтому, о возобновлении поставок воды и света в аннексированный Крым не стоит "думать даже гипотетически".

      Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, комментируя новые заявления оккупантов о проблемах с водоснабжением в Крыму.

      Важно: У Зеленского озвучили позицию по возвращению воды в оккупированный Крым

      Так, представитель Путина в Крыму Георгий Мурадов накануне сказал, что оккупационная власть полуострова намерена обратиться к руководству России с просьбой инициировать переговорный процесс с Украиной о пропуске в Крым вод реки Днепра. При этом он дерзко назвал воды Днепра "своими" (русскими), а не украинскими, ведь река берет свое начало на территории России.

      Не думайте, даже гипотетически обсуждать тему возможной поставки воды, электроэнергии или возобновления железнодорожного сообщения между материковой частью Украины и Крымом вне темы безусловной, полной и незамедлительной деоккупации Крыма и восстановления государственного суверенитета Украины над Крымским полуостровом и прилегающими водами Черного и Азовского морей,
      – подчеркнул Чубаров.

      Председатель Меджлиса крымских татар выразил мнение, что Украина обязана использовать природные ресурсы, имеющиеся на ее территории, чтобы противостоять российской агрессии. Ведь из-за недостатка воды и света, которые ранее поставлялись с материковой Украины, Кремль тратит огромные деньги на содержание оккупированного полуострова.

      "Прекращение поставок днепровской воды на Крымский полуостров в марте 2014 года, а затем осуществленная с 20 сентября 2015 года на крымскотатарском и украинском общественностью товарная блокада Крыма, и несколько месяцев позже – полное прекращение поставок электроэнергии во временно оккупированный Крым, сделало дороже российским оккупантам ежегодное содержание оккупированного ими Крыма на несколько миллиардов долларов", – пояснил Чубаров.

      Насколько серьезны в Крыму проблемы с водой?Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через 400-километровый Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии в 2014 году поставки прекратили.

      Летом 2018 года Крым накрыла сильная засуха. Тогда пересохла одна из крупнейших рек полуострова – Биюк-Карасу. Ее русло полностью высохло вблизи села Карасевка выше Белогорского водохранилища. Украинская власть отмечает, что экологическое состояние в оккупированном Россией Крыму является катастрофическим. Большая часть полуострова уничтожена засухой из-за недостатка воды.

      Ранее подземные воды Крыма пополняла пресная вода с материковой Украины, не давая им стать солеными. Сейчас же засоленные почвы стали неплодородными. По одной из версий, именно использование соленой воды привело к экологической катастрофе на заводе олигарха Фирташа в Армянске.

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      Теги: Аннексия Крыма Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Электроэнергия Новости Крыма Рефат Чубаров Экология
      Источник: 24 Канал
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