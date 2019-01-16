Почему Украине выгодно продлить экспортную пошлину на металлолом?

За два года работы экспортной пошлины на металлолом украинские металлурги выплавили 42 млн тонн стали, потребив 6,48 млн т металлолома.

Малозаметная пошлина оказалась прививкой стабильности для металлургической отрасли, а также для курса гривни. Об этом в своей колонке пишет Александр Каленков, президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" на портале "Бизнес-Цензор".

Завершился 2018 год, закончились новогодние праздники, а значит можно подводить итоги, в том числе в металлургической отрасли.

Одним из важнейших событий прошлого года для украинского ГМК стало продление экспортной пошлины на металлолом.Источник: https://biz.censor.net.ua/m3106721

Изначально данная мера подвергалась критике, но итоги ее работы за два года подтверждают правильность принятого решения для экономики страны и развеивают несколько мифов.

Нужно напомнить, что сначала пошлина на экспорт лома черных металлов была введена Верховной Радой 15 сентября 2016 года сроком на один год в размере 30 евро за тонну.

Затем народные депутаты еще дважды продлевали сроки ее действия, а в июне 2018 года ставка была повышена до 42 евро.Источник: https://biz.censor.net.ua/m3106721

Какие цели преследовали парламентарии?

Все просто – нужно было срочно обеспечить украинскую металлургию дефицитным сырьем, которое не только бесконтрольно экспортировалось из Украины, но и стало частично недоступно из-за аннексии Крыма и агрессии России на Донбассе.

Без металлолома метпредприятия просто не смогли бы работать, а стратегическая отрасль снижала производство, что привело бы к уменьшению налоговых отчислений в бюджет и сокращению десятков тысяч рабочих мест.

Но такого сценария, к счастью, удалось избежать.Источник: https://biz.censor.net.ua/m3106721

В течение первого года действия пошлины (с октября 2016 года по сентябрь 2017 года) отечественные метпредприятия сохранили объемы выплавки стали на уровне 20,7 млн т. А уже во второй год (с октября 2017 года по сентябрь 2018 года) – УВЕЛИЧИЛИ на 3%, до 21,35 млн т.

И это при том, что у меткомбинатов были операционные проблемы с производственными мощностями. Например, в 2017 году Днепровский МК из города Каменское простаивал в течение 4 месяцев. А уже в 2018 году "АрселорМиттал Кривой Рог" периодически останавливал отдельные агрегаты вплоть до полной остановки в мае.

Еще больший позитивный эффект введение пошлины принесло электрометаллургическим предприятиям, которые работают исключительно на металлоломе (около 90% сырья – это лом). Так, за два года выпуск стали электрометаллургами увеличился на 37% – с 1,17 млн т до 1,6 млн т.Источник: https://biz.censor.net.ua/m3106721

Далее позитивный эффект стал распространяться по всей цепочке горно-металлургического комплекса Украины.

Например, трубные заводы, которые покупают сталь у метпредприятий, повысили за 24 месяца выпуск продукции на 26%, до 1,1 млн т.

Если говорить о конкретном сортаменте, то за два года изготовление бесшовных труб, которые производятся из круглой стальной заготовки на электрометаллургических предприятиях (90% сырья – металлолом), увеличилось на 56%.

В сегменте бесшовных труб, которые изготавливаются из штрипса (20% металлолома), также зафиксирован рост в 2,3%.

Рост производственных показателей на предприятиях ГМК был обусловлен тем, что металлолом остался в стране.

Так, с октября 2016 года по сентябрь 2018 года поставки лома на меткомбинаты УВЕЛИЧИЛИСЬ на 24%, с 2,67 млн т до 3,3 млн т. При этом дефицит сырья за этот же период хоть и не исчез, но СОКРАТИЛСЯ в 10 раз – с 20% до 2%, или с 725 тыс. т до 76 тыс. т.Источник: https://biz.censor.net.ua/m3106721

Источник: https://biz.censor.net.ua/m3106721

Наряду с этим развею один из наиболее популярных мифов, мол, пошлина окончательно "прикончит" экспорт металлолома. ЭТОГО НЕ ПРОИЗОШЛО!

Мало того, что за время первого года поставки сырья на внешние рынки практически не изменились в абсолютных цифрах (было 355 тыс. т, стало 362 тыс. т), так за второй год экспорт лома подскочил почти на четверть или на 24%, до 448 тыс. т.

При этом, поступления в бюджет от экспорта за 24 месяца увеличились в 4 раза – с 112 млн грн до 458 млн грн.

Противники пошлины утверждают, что цены на лом заниженные по сравнению с мировыми, в частности, в Турции, которая является бенчмарком для украинского рынка.

Но и этот миф разбивают цифры: в течение двух лет действия пошлины рост котировок на металлолом в Украине в долларовом эквиваленте составил 85%, тогда как уровень импортных цен в Турции возрос за тот же период на 57%.Источник: https://biz.censor.net.ua/m3106721

Более того, оказывается, что позитивный эффект от экспортной пошлины на металлолом можно наблюдать не только в росте производственных показателей, но и в аспекте защиты работников меткомбинатов и их рабочих мест.

И в этом плане важно констатировать, что удалось избежать сокращений, а также обеспечить 66-процентное повышение заработной платы на предприятиях-потребителях металлолома за два года.

Так, если в сентябре 2016 года средняя заработная плата составляла 8 235 грн, то в сентябре 2018 она возросла до 13 633 грн, что намного превышает уровень в целом по Украине.

Но давайте смоделируем ситуацию так, что поставки лома на внешние рынки остались бы неконтролируемыми, то есть, на уровне 2015 года, когда из Украины были вывезены рекордные объемы сырья за последние 10 лет – 1,2 млн т.

Тогда бы последствия для украинской металлургии были катастрофическими. Без введения пошлины под угрозой оказались бы 35 тыс. рабочих мест в ГМК, а страна могла бы недополучить $3,2 млрд валютной выручки. Это неминуемо бы привело к обвалу курса гривни. А это уже отразилось бы на кошельке каждого украинца.

Подведем итоги: за два года работы пошлины металлурги выплавили 42 млн т стали, потребив 6,485 млн т металлолома.

Выросло производство в смежных отраслях, увеличилась налоговые отчисления. При этом экспортеры сырья оказались не в обиде, поскольку поставки на внешние рынки составили 0,81 млн т.

Вот так, казалось бы, малозаметная пошлина оказалась прививкой стабильности для металлургической отрасли, а также для курса гривни и цен в магазинах.

Все это дает основания металлургам всей Украины выступать за продление действия пошлины и в дальнейшем.Источник: https://biz.censor.net.ua/m3106721

Автор Александр Каленков,

президент объединения предприятий "Укрметалургпром"