Почему украинские спортсмены в России становятся объектами травли со стороны россиян

Четыре дня. Именно столько времени нужно российским журналистам, чтобы найти новое "провокационное" поведение украинских футболистов. Даже если его там не было. После Хачериди, который "показал патриотические щитки" в матче против "Спартака" в Москве, через четыре дня досталось и другому украинскому футболисту – Виталий Федорив, выступающий за "Нижний Новгород".

Напомним, все началось 14 августа, когда московский "Спартак" не сумел дома обыграть греческий ПАОК и вылетел из квалификации Лиги чемпионов. За греческий клуб выступает украинский защитник Евгений Хачериди, который после матча продемонстрировал свои щитки, раскрашенные в цвета украинского флага. Реакция россиян была ожидаемой – разгорелся скандал с требованием оштрафовать и дисквалифицировать украинского игрока. И УЕФА открыла дисциплинарное дело по этому матчу. Однако рассматривала не совсем то, что хотели россияне.

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Стоит добавить, что комментировать ситуацию с Хачериди был вынужден владелец ПАОК – опальный российский олигарх Иван Саввиди.

Не удалось с Хачериди, пошли искать других украинцев. Видимо, таким принципом руководствуются российские журналисты в своей работе. Новую жертву нашли довольно быстро. Им стал защитник "Нижнего Новгорода" Валерий Федорив. 30-летний защитник даже имеет два матча за национальную сборную Украины. Россияне разглядели неуважение в действиях игрока во время исполнения гимна РФ, потому что он "не повернулся к флагу России". Произошло это в субботу, 18 августа, в матче в Сочи. Футболист просто стоял ровно на поле. Никаких действий, которые можно было бы считать оскорбительными, в его поведении не было. Но разве это проблема для российских пропагандистов? Ну и стандартный набор требований – наказать, оштрафовать, дисквалифицировать. И далее по списку.

Раз приехал работать по контракту - уважай регламент. Мог не приезжать, или приехать просто так. А теперь штраф, надеюсь, по максимуму. https://t.co/tKZxECYL2n — Василий Уткин (@radioutkin) 19 серпня 2018 р.

При этом, следует отметить, что россиян не возмущало поведение других игроков на поле в это время. Неуважение они заметили только в действиях украинца, который стоял с опущенными руками.

Скамейка запасных ФК "Нижний Новгород" во время исполнения гимна РФ

Здесь стоит напомнить, что почти все футболисты-иностранцы во время исполнения гимна просто стоят. И все. Но неуважение только со стороны украинца, да?

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Неуважение – это когда предстоятель Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Онуфрий, и священники, которые были с ним, не встали во время зачитывания в Верховной Раде имен Героев Украины, в том числе и погибших в АТО.

Глава УПЦ МП Онуфрий не встал во время чествования памяти погибших Героев Украины

Неуважение – это когда уродуют гимн другой страны. Как это было с гимном Украины во время боя Александра Усика в Москве.

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Стоит отметить, что в России в высшем дивизионе выступает три украинских футболиста: Денис Кулаков ("Урал"), Игорь Чайковский ("Анжи"), Тарас Михалик ("Локомотив"). Главным тренером "Урала" является украинец Дмитрий Парфенов. И как можно забыть про Анатолия Тимощука, который работает в тренерском штабе "Зенита". Так называемые российские журналисты, а как они ведут себя во время гимна РФ? Прилично? Или вскоре следует ожидать и их "травлю".

Уже давно в России приобрело популярность так называемое "извинение", когда человека после определенных заявлений заставляли (обычно силой) извиняться за свои слова на камеру. Началось все с Чечни и их лидера Рамзана Кадырова. А впоследствии перекинулось на всю Россию. На международный уровень это русские вывели во время Чемпионата мира 2018, когда заставили извиняться сборную Хорватии за "Слава Украине!". Раздражают их эти слова, особенно из уст человека, которая оставил их без полуфинала на домашнем Мундиале. Вида извинился, и это было понятно.

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Услышав в себе силу, россияне теперь будут требовать извиниться за все, что им не нравится. Даже если ничего крамольного там не было. Главное – показать свою силу. И будут так делать до тех пор, пока не получат мощный отпор.

И только два вопроса после этих скандалов – кто из украинцев будет следующим? И могут ли украинцы в России после такого чувствовать себя в безопасности?

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