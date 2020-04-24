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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Почему украинские врачи получили такой маленький аванс за борьбу с COVID-19: объяснение Ляшко

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      Віктор Ляшко / Пресслужба Кабміну

      Государство заплатит всем врачам, которые сегодня борются с коронавирусной инфекцией. И они получат за апрель обещанные 300% доплаты. В той сумме, которую сейчас получат медики в качестве аванса, эта доплата в 300% не просчитана.

      Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко у ефірі програми "Право на владу". Як пояснив він, аванс нараховують з 1 квітня. Тобто зараз триває перший місяць.

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      "Наразі МОЗ проводить аудит медичної реформи. Так, ми розуміємо, що відбудуться певні зміни та вони повинні відбутися. Тому що ми бачимо певні просідання щодо реформи за розрахунком тарифів", – зауважив він.

      За словами Ляшка, сьогодні в межах епідемії коронавірусної хвороби лікарні отримують кошти, відповідно до тих заявок, які вони подавали.

      Аванс – 50% суми, яку вони повинні були отримати. В авансі не прораховано доплату в 300% за те, що люди працювали з коронавірусом. Оплата за роботу прийде в межах зарплати за квітень. За березень виникла заборгованість у 400 тисяч гривень, і її потрібно вирішувати з місцевою владою. Оскільки національний рівень закрив питання на 3 місяці,
      – пояснив головний санітарний лікар України.

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      Що відомо про підвищення зарплат для лікарів? Спершу про підвищення зарплат заявляв Президент України Володимир Зеленський. За словами президента, лікарям, які займаються хворими на коронавірус, мали підвищити зарплату на 300%, решті – на 200%.

      Кабінет Міністрів України затвердив погодинну оплату лікарям, а також підвищення зарплат втричі, як і обіцяв президент.

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Виктор Ляшко Новости Украины Новости Здоровье Министерство здравоохранения Украины Деньги Здоровье Больница Медицина Новости политики
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