Почему украинский лес продолжают вырубать и экспортировать даже после официального запрета

Кто не слышал о том, что коварные европейцы практически воруют наш лес. И для того, чтобы остановить этих скотиняк, надо было закрыть экспорт леса в Европу. И мы это даже сделали.

И теперь ни за что не сдвинемся с патриотических позиций. Чистая победа. На бумаге. И со слов бравых парламентариев, стоящих горой за маленьких украинцев и их коров.

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Что должен был обеспечить запрет на экспорт леса кругляка? Проблема в том, что украинский лес нещадно вырубается. И озвученная идея говорила о том, что стоит запретить экспорт, и лес вырубать перестанут.

Что мы видим на самом деле? Лес как вырубали так и вырубают. Причем как в Карпатах, так и под Киевом. Почему это происходит? Потому что официальный экспорт леса кругляка был лишь малой толикой той древесины, которая уходила и уходит из Украины. Это была светлая сторона экспорта.

А есть огромная темная сторона. И с ней ничего не случилось. Потому что парламентским решением нельзя запретить контрабанду. Более того, очень часто, парламентские решения ее стимулируют. Можно ли побороть контрабанду запретом официального вывоза? Нет, этим вы ее только стимулируете.

Можно ли побороть контрабанду, посадив на границу в два раза больше силовиков? Нет, в этом случае у вас в два раза быстрее начнут расти дворцы в районах границы и в два раза быстрее будут вырубать лес. Потому что теперь придется оплачивать взятки в два раза большему числу мундиров.



Экспорт из Украины в 2017 году составил 477 тысяч тонн

В итоге, по официальным цифрам экспорт леса-кругляка в Украине в 2017 году составил всего 11 тысяч тонн вместо 1732 тысяч тонн в 2016 году. Разительное снижение. На бумаге. На той же бумаге, только европейской, экспорт из Украины в 2017 году составил 477 тысяч тонн. И это только официальные цифры.

Контрабанду нельзя побороть на границе. Потому что в дельта окрестности границы все люди кормятся на контрабанде. Абсолютно все. Одни ее организовывают, другие помогают оприходовать и потратить деньги. Это касается как импорта как и экспорта. И сколько не криминализируй контрабанду, это ничего не изменить. Потому что важна не сила наказания, а его неотвратимость. А вот с этим уже проблемы.

И если контрабанду импорта нужно побеждать реализуя фискализацию (те самые кассовые аппараты, но теперь технологически продвинуто. И если вы не можете продать контрабанду, а при наличии чеков вы ее не сможете продавать, то нет смысла ее вести), то контрабанду на экспорт, контрабанду леса, можно побороть только контролем вырубки леса.

И, право слово, когда американцы уже видят каждую песчинку в Афганистане, когда даже Розенблат уже стал специалистом по выпуску беспилотников, стыдно для государства не найти в себе силы контролировать вырубку леса. Современные технологии позволяют запускать сигнал SOS даже в том случае, если в лесу, над которым летает дрон, стало на одно дерево меньше. Не говоря уже о целых квадратных километрах.

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Что еще должен был обеспечить запрет на экспорт леса кругляка? Помочь отечественному производителю. Это любимая тема. И ведь никто не скажет, что ему не надо помогать. Тем более это в тренде. Вот Трамп устраивает торговые войны, создавая риски глобального экономического кризиса, играясь в протекционизм. И наши товарищи любят поиграть. А что реально?

А реально в 2017 году темпы роста деревообрабатывающей промышленности составили 3,9%, в то время как темпы роста перерабатывающей продукции в целом – 4,8%. Тоесть деревообработка, которой создали вроде бы тепличные условия, развивалась хуже, чем экономика в целом. Вот вам и помощь отечественному производителю. Все в лучших украинских традициях.



Лес продолжают вырубать после официального запрета

В чем же проблема популизма. Основная проблема – популизм предлагает простое решение сложных проблем. Решение, которое не работает. В итоге, вы получает вред от такого решения, а проблема остается. Вот так и с лесом.

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Лес продолжают вырубать. Но уже это никого не волнует. Ведь у нас без-лес. Мы остановили коварных европейцев. А сказать, что это не помогает трудно, потому что тут же столкнешься с воем популистов, которые расскажут, что говорящий работает на европейских буржуев, Сороса или рептилоидов. И хочет забрать украинский лес.

Хотя все в точности до наоборот. Именно популисты таким образом уничтожают лес. Потому что предлагают не решение проблемы, а красивую ширму, за которой эту проблему прячут.