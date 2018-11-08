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      Почему украинский мед теряет позиции на европейском рынке: исследование

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      Украина получила второе место за экспорт меда, хотя еще почти три года назад была первая. Свои позиции медовая отрасль начала терять именно в этом году. По словам пчеловодов, все из-за заниженной цены, которую предлагают экспортеры. На таких условиях сотрудничать им не выгодно, а государство в этом вопросе не очень способствует.

      Директор крупнейшего в Украине предприятия-экспортера меда Владимир Рубан показал свою лабораторию. Каждая партия меда проходит не менее пяти экспертиз.

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      Украинский мед охотно покупают за рубежом. В 2017 года Украина вошла в тройку лидеров стран-экспортеров этого продукта. Уступив лишь Китаю, и разделив с Аргентиной второе место. Только в страны Евросоюза продали 38 тысяч тонн.

      Однако после стремительного взлета наших пасечников ожидало такое же стремительное падение. Причин несколько: в начале сезона в Европе и Америке сформировался избыток меда, цену снизили с двух евро до полутора, и украинские пчеловоды решили придержать продукт до лучших времен.


      Український мед
      Украинский мед

      Украинский мед стоит, как китайский, значительно худшего качества, не только из-за избытка продукции. Новая Зеландия, например, успешно продает свой за 24 доллара за килограмм. Но торгует преимущественно фасованной продукцией. Найти же наш мед на полках иностранных магазинов не просто.

      Нашей журналистке, которая живет в Варшаве, этого не удалось. А Польша – один из главных торговых партнеров наших пасечников. "Я нашла стенд с украинскими товарами: там есть чипсы, ириски, халва, консервация из помидоров, огурцов и тому подобное. Все это можно купить, но меда пока здесь нет", – сказала корреспондент Валерия Киричева.

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      А все потому, что 98% меда наши экспортеры поставляют в 200-сот литровых бочках в качестве сырья. Мелкие и средние пасечники, может, и хотели пробиться на международные рынки, однако без помощи государства, говорят, это сделать сложно.

      Со стороны Украины, как и с стороны ЕС, существуют бюрократические барьеры – как в оформленнии так и в расчетах, ведь это все связано с документарной стороной, оформлении самой операции экспорта товара из Украины,
      – ответил аналитик компании Concorde Capital Андрей Передерей.

      Да и кому пробиваться, если с 400 тысяч хозяйств, имеющих пасеки, только 2% являются легальными. Украинские пчеловоды избегают регистрации и отказываются выходить из тени из-за того, что боятся налогового давления со стороны государства.

      А еще из-за отсутствия регистрации, кстати, не могут получить компенсацию, которую государство пообещало после массового мора пчел. В этом году из-за химикатов, которыми опрыскивали поля, погибло 18 тысяч медоносов. Это, кстати, еще одна из причин, уменьшения объемов производства и экспорта сладкого продукта. Поэтому для украинских пчеловодов пока сложно даже найти место на внутреннем рынке.

      Пчеловоду Роману повезло больше – его семья уже более 100 лет выкачивает мед. Продукцию продает в своей маленькой лавке.

      Мы вообще не продаем мед оптом. И никому не рекомендуем, так как оптовая цена очень низкая, пчеловоды просто в ноль выходят,
      – отметил Роман Осипенко.

      Прибыль около 30%. Правда, удастся ли такую ​​планку удержать – не знает. Меньше стали продавать за границу – больше его на внутреннем рынке, поэтому цена тоже падает.

      Автор: Виктория Кутьина
      Теги: Новости Украины Деньги исследования Экспорт
      Источник: 24 канал
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