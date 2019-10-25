Почему Украину не защитил Будапештский меморандум, – интервью с экс-послом Грузии Катамадзе

На днях экс-посол Грузии в Украине, президент Ассоциации налогоплательщиков Григол Катамадзе получил украинское гражданство. Почему это произошло только сейчас, как удалось Грузии побороть коррупцию после Революции Роз, а в Украине она и в дальнейшем процветает. Об этом в эксклюзивном интервью журналистке 24 канала рассказал Григол Катамадзе.

Взвешенное гражданство

На днях вы получили украинское гражданство. Почему это произошло только сейчас?

Меня с Украиной связывает почти вся сознательная жизнь. Через два месяца будет 7 лет как я завершил работу на государственной службе в Грузии. Тогда поехал на родину, побыл там буквально несколько месяцев и вернулся в Украину. Это было в 2013 году. Планировал работать над совместными украино-грузинскими проектам. Даже основал компанию. Впоследствии многие соотечественники приехали в Украину: работали на разных должностях, пытались воплощать реформы в жизнь. А меня тогда же был избрали президентом Ассоциации налогоплательщиков.

Важно: Украина вместе с Грузией и странами Балтии создала группу в ПАСЕ

Все эти годы занимался украинскими делами, но не мог активно участвовать в общественно-политической жизни, поскольку не был гражданином Украины. Хотя есть что предложить Украине – умение, знания, опыт.

Кто такой Григол Катамадзе? Грузинский дипломат и общественный деятель. В 1998-2000 годах – заместитель министра обороны Грузии по вопросам военной политики и международного сотрудничества, первый гражданский заместитель министра обороны. 2000-2007 и 2009-2013 годы – Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Украине. 2007-2008 годы – заместитель министра иностранных дел Грузии. Сейчас – президент ВОО "Ассоциация налогоплательщиков Украины".

Когда окончательно для себя решили изменить гражданство?

Первое такое желание почувствовал, когда смотрел инаугурацию президента Украины Владимира Зеленского. Еще до его речи появилось ощущение – идет новая волна. Это молодежь, которая будет пытаться изменить Украину к лучшему и превратить ее в современную и мощную державу.

Затем была инаугурационная речь. Считаю, она ​​одна из самых качественных и не только среди украинских президентов. Уже тогда хотел обратиться, но все же решил подождать чтобы решить для себя окончательно. Понимал, что обратившись к президенту за украинским гражданством, придется выйти из грузинского. Это непростой выбор. В мае этого года решил посвятить себя работе в Украине и обратился в районный отдел миграционной службы для получения украинского гражданства. Указ о предоставлении гражданства Украины президент подписал 5 сентября. Уже 9 октября вышел указ о прекращении гражданства Грузии.



Решение об изменении гражданства для Григола Катамадзе было нелегким / Фото Ростислав Лабенский

Непреодолимая украинская коррупция

Грузия смогла после Революции Роз довольно быстро побороть вопиющую коррупцию. У нас уже было две революции, но коррупция цветет пышным цветом и в дальнейшем...

Скажу коротко – победили потому, что боролись, а не создавали различные органы. Были введены понятные правила игры. В Украине борются с последствиями, а нужно менять правила (законы, налоговый, таможенный и другие кодексы). Когда говорят о контрабанде на таможне – ее же можно остановить за один день, если есть желание. Необходимо принять новые кодексы, которые просты и понятны и будут одинаково интерпретироваться обществом, бизнесом и контролирующими органами. Тогда нет почвы для коррупции.

В какой отрасли в Грузии царила самая большая коррупция?

Бытовая. Речь идет о получении справок и прочего. Чтобы преодолеть этот вид коррупции, в Грузии построили Дома юстиции. Там невозможно договориться о взятке, ибо принимающие документы ничего не решают. Хочешь получить какую-то справку быстрее – официально плати. Если вы приедете в Дом юстиции, там будет несколько отделений банков, благодаря которым нет очередей и создается конкуренция.

В Украине все делается половинчато. Начали делать Центры «Готово», где можно получить лишь несколько сервисов. А это ведь дискредитация этой идеи.

Прибыли: Разоблачил коррупцию – получи 10% от награбленного: как официально заработать на взяточниках

Реформа – это ежедневные изменения. Нельзя останавливаться. Политическая элита должна сформулировать кто мы, в каком направлении движемся.

Запад устал?

Часто приходится слышать – наши иностранные партнеры дали Владимиру Зеленскому срок до конца года на решение проблемы Донбасса.

Я не участник процесса переговоров, поэтому трудно что-то комментировать. Убежден – никто никаких сроков не давал. Однако, завершить боевые действия на Востоке – очень важно для Украины. Много можно говорить, что не надо делать, но нужно не просто критиковать, а что-то предлагать. Все говорят – нужно вернуть мир в страну, но все инициативы критикуют и ничего не предлагают.

Стоит вспомнить пример Аденауэра и де Голля. Исторически Германия и Франция враждовали. Хорошо помню, как несколько лет назад посольства Франции и Германии праздновали 50-летие Елисейского договора, который подписали Аденауэр и де Голль. Эти два лидера думали о будущем.

Тогда мне посол Германии сказал: когда подписывали это соглашение, его бабушка проклинала Аденауэра. Думаю, аналогичные мысли господствовали и во Франции. Однако время показало – Аденауэр и де Голль думали о будущем собственных стран. Сегодня стоит только посмотреть на то, каких высот достигли Германия и Франция.

Что такое Елисейский договор? 22 января 1963 года президентом Франции Шарлем де Голлем и канцлером Германии Конрадом Аденауэром было подписано соглашение, которое закрепляло сближение двух государств, превратив ярых врагов в надежных партнеров в Европе.

Итак, что делать Украине, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе?

Мы можем дальше двигаться сегодняшним путем: ежедневно терять людей и не только на Востоке в боях, но и тех, кто эмигрирует из страны... Или должны решить вопрос Донбасса.

Позиция Садового: При каких условиях можно эффективнее "говорить" с Путиным

На ток-шоу много говорят – президенту не хватает опыта. Не согласен с этим. На мой взгляд главное, что у него есть, – истинный подход и любовь к стране, где он живет. И когда люди говорят – Зеленский что-то неправильно делает, пусть эти люди поставят себя на его место и честно сами себе скажут – что бы они сделали, если бы стали президентом.

Сейчас, разумеется, нужно делать все для прекращения боевых действий на Востоке.

Что говорит Владимир Зеленский о планах возвращения Крыма, смотрите здесь:

Замораживание конфликта на Донбассе – это выход для Украины?

Такой вариант развития событий очень плохой. Убежден, команда президента не позволит заморозить конфликт. Также уверен – никто не пойдет на то, чтобы сделать границу внутри страны.

Сейчас важно остановить военные действия и вернуть под наш контроль границу, а переселенцев домой. Только после их возвращения возможно проводить местные выборы. Не без участия этих людей. Тогда мы будем иметь совсем другую ситуацию.

Звучат мнения, что нам не стоит торопиться с решением конфликта на Востоке...

Если мы ничего не будем делать для возвращения Донбасса, Россия может пойти на решительные шаги, как это было по отношению к Грузии, когда РФ признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Если она пойдет на такой шаг – решать вопросы Донбасса будет гораздо сложнее.

В последнее время все реже говорят о возвращении Крыма. Как вы считаете, насколько реально вернуть Крым в состав Украины?

Россия присоединила Крым к себе. Теперь этот вопрос крайне трудно решать без них. Это трудный вопрос, вернут нам полуостров или нет. Все будет зависеть от многих факторов.

Мнение Волкера: Как Украина может вернуть Крым и Донбасс

Сейчас есть Донбасс с неопределенным со стороны России статусом. Мне кажется, у российского политического истеблишмента есть желание решить этот вопрос. Надо нам не упустить шанс. Ведь этого желания и намерений может и не быть уже через год.

Получается Запад действительно от нас устал...

Убежден – не надо их утомлять нашими проблемами. Есть проблемы, которые мы можем сами решать. Самим необходимо решать вопросы борьбы с коррупцией, восстановления экономики и другие. Мне импонирует фраза Зеленского: мы не просим ни у кого ничего, мы сами можем помочь. Это правда. Ведь треть Силиконовой долины – выходцы из Украины. Это свидетельствует о возможности страны. Давайте не отправлять наши мозги за границу, давайте их оставлять здесь.

Все, кто на международных площадках рассказывал о коррупции в Украине, сделал нам яростный антипиар. Сейчас восстанавливать имидж гораздо труднее, чем несколько лет назад. Несмотря на это, нам нужно взять домашнее задание и выполнить его. Это для нас важно.



Сейчас восстанавливать имидж Украины труднее, чем несколько лет назад / Фото Ростислав Лабенский

Будапештский меморандум и его неэффективность

Почему Будапештский меморандум не защитил нас от российской агрессии?

Я все время об этом думаю и задаюсь вопросом: кто из политиков резко поднял этот вопрос на всех переговорах? Мы же отдали ядерное оружие и подписали документ, которым нам предоставляли гарантии безопасности. Если мы аккуратно поднимим этот вопрос, то так же нам и дадут ответ.

Плохо это или нет, но Грузия дипломатические отношения с Россией разорвала 28 июня 2008, сразу когда они признали "независимость" Абхазиии и Южной Осетии. Если бы Грузия этого не сделала, то де-юре признала бы правоту Российской Федерации и в признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Это было сделано резко, но по-другому нельзя. То же самое по Будапештскому меморандуму...

Что нужно делать Украине, чтобы защитить себя?

В переговорах всегда каждая сторона пытается поднять планку своих требований. Потом ты предлагаешь компромисс – другая сторона соглашается. То есть не надо "становиться на задние лапки". Этого не может себе позволить такая страна как Украина.

В 2008 году в Украине никто не верил, что война придет сюда. Но мы в Грузии говорили – следующей может быть Украина или Балтийские страны. Мы защищали тогда не только Украину, но и европейские страны. Когда мы говорим о предоставлении финансовой помощи Украине, и европейцы долго решают, предоставить деньги или нет – стоит вспомнить о Греции. Ей списали большие деньги. А мы пытаемся стать членом ЕС. Мы европейская страна, которая, в частности, защищает и Европу от российской агрессии.

Кстати: Грузия без русских: как изменилась жизнь грузин после протестов