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      Почему Усик не будет драться с Лебедевым

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      Александр Усик
      Александр Усик

      23 ноября Всемирная боксерская ассоциация (WBA) приняла резолюцию, которая коснулась Александра Усика. В резолюции было четыре пункта, в первом указано, что россиянин Денис Лебедев как чемпион в отпуске по версии этой организации обязан провести бой с суперчемпионом Александром Усиком до 10 марта 2019 года.

      Многие фаны Усика моментально заклеймили позором WBA. Однако они не совсем правы. Ведь ситуация с чемпионом в отпуске Лебедевым – долгоиграющая и это не первая резолюция, которую приняла WBA относительно россиянина. Еще перед полуфиналом Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), когда кубинец Дортикос проводил бой с Муратом Гассиевым и на кону стоял титул WBA, ассоциация назначила Лебедеву встречу с победителем турнира WBSS, которым в итоге стал Усик.

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      Но сразу после финала турнира у украинца появился реальный шанс провести бой с британцем Тони Беллью и команда Александра добилась от WBA отсрочки в этом противостоянии. То есть, резолюция была ожидаемой. Другое дело, что она вряд ли способна на что-то повлиять. Усик не будет драться с Лебедевым, и причин для этого более чем достаточно.

      Во-первых, этот бой не будет интересным с коммерческой точки зрения. По этому показателю его не стоит даже сравнивать с последним поединком Усика в Манчестере с Тони Беллью, когда трансляция боя продавалась в формате pay-per-view (плати и смотри) на Sky Sport Box Office по 19,95 фунтов, а 21 тысяча билетов стоимостью от 40 до 800 фунтов была быстро раскуплена болельщиками бокса. Бой Усик – Лебедев не способен сгенерировать и третьей части дохода от боя в Манчестере. А времена, когда представитель интересов Лебедева и Поветкина российский бизнесмен Андрей Рябинский был готов безвозвратно инвестировать миллионы долларов, чтобы организовать бой Владимир Кличко – Александр Поветкин в Москве, канули в лету.

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      Во-вторых, бой не будет интересным со спортивной точки зрения. Лучшие годы 39-летнего Лебедева уже позади и есть большие сомнения, что его поединок с Усиком мог бы выйти конкурентным. Мы помним, как в июле Усик в Москве деклассировал Гассиева, а 5 лет назад Владимир Кличко в том же городе не менее убедительно расправился с Поветкиным. Думаю, даже сам Лебедев понимает, что этот бой ему не нужен, если, конечно, он не желает досрочного выхода на пенсию.

      В-третьих, бой не будет интересен с политической точки зрения. Особенно в контексте свежей морской агрессии России в отношении украинских кораблей. На бой с Гассиевим в Москву Усик поехал ибо, по большому счету, у него не было другого выхода. Не факт, что украинцу еще бы представилась возможность оспаривать титул чемпиона мира и четыре чемпионских пояса. Отказ от боя угрожал лишением чемпионских титулов. Сейчас совсем другая ситуация. Лебедев – чемпион в отпуске и даже в случае организации боя Усик мог бы выставить на кон только один чемпионский пояс.

      В-четвертых, у Усика сейчас другие планы, и его сопромоутеры Александр Красюк и Эдди Хирный их не скрывают. Приоритет для украинского – дебют в супертяжелом дивизионе и усиление позиций на британском рынке, что в среднесрочной перспективе может привести к мегафайта с Джошуа. Для этого Усику желаемые соперники-британцы – такие как Диллиан Уайт или Дерек Чисора. Лебедева в этом шорт-листе точно нет.

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      Нельсон Мандела, который в молодости выходил в ринг, как-то сказал: "Бокс учит тебя, что никогда нельзя быть уверенным до конца". Поэтому один процент мы оставим на исключительный форс-мажор, которым сейчас является организация боя Усик – Лебедев. Пока же Усик со своей командой находится в отпуске и реагировать на резолюцию будет исключительно философски. Думаю, для начала менеджмент Александра дождется результатов очного противостояния потенциальных соперников украинца Уайта и Чисоры, которое состоится 22 декабря в Великобритании. Также понятно, что команда Усика будет принимать решение относительно дальнейшей карьеры Александра, а команде Лебедева останется только подстраиваться под него.

      Автор: Максим Розенко

      Теги: Бокс Спорт Публикации Александр Усик Статьи
      Источник: 24 Канал
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