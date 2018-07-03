Почему утром болят глаза: основные причины

Орган зрения обеспечивает человеку возможность видеть и наслаждаться жизнью. Болят глаза по разным причинам: это и усталость от работы, и заболевания самого глаза, глазного нерва, сосудов, окружающих глаз тканей, инфекции и тому подобное.

Утром глаза могут болеть по разным причинам, пишет Opticclub.

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Из-за недостатка сна у человека может появиться боль в глазах. Для отдыха необходимо спать по 6-8 часов в день. Если вы будете спать меньше – то глаза просто не успеют отдохнуть.

Боль в глазах может свидетельствовать о неправильности сна. Все потому, что наличие источников света в спальне не позволит расслабиться органам зрения и восстановить свои силы.

Если женщина не сняла макияж перед сном, то часть косметики может накапливаться в луковицах ресниц и вызвать воспалительные процессы. Симптомами их является зуд, боль и покраснение.

Болевые ощущения в глазах говорят и об избытке работы за компьютером и игнорировании правил чтения. Из-за этого глаза переутомляются и это может повлечь нарушение рефракции – близорукости и дальнозоркости.

Чтобы избежать проблем со зрением, необходимо раз в шесть месяцев пройти обследование у офтальмолога.

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