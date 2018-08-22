Почему утром лишние 10 минут сна вредны для здоровья

После того, как прозвенел будильник, многие люди стремятся полежать в постели с закрытыми глазами еще 5-10 минут. Но это имеет негативное влияние на здоровье.

Об этом заявили эксперты в области сомнологии из Sleep Clinic Services в Великобритании, передает Ukrhealth.

Лишние 5-10 минут сна утром дают мозгу команду полежать в постели еще немного и отдохнуть, в этот момент он начинает выделять гормоны, которые отправляют организм в состояние глубокого сна.

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Таким образом, возникает феномен под названием инерция сна – неприятное ощущение того, что вы словно не спали много часов подряд. Именно начало цикла сна плохой момент для того, чтобы снова просыпаться.

В результате человек встает с постели с ощущением разбитости, как будто всю ночь он вертелся и не мог заснуть.

Когда вы снова нажимаете на кнопку "дремать", ваш мозг и тело запутываются. После утреннего пробуждения и звонка будильника вы вдруг заставляете мозга снова вернуться в состояние сна. Когда это происходит, то буквально тут же заново просыпаетесь, происходит несогласованность действий между мозгом и телом,

– объясняют эксперты.

Поэтому если вы хотите полежать в кровати на 10 минут дольше – лучше ставьте будильник на 10 минут позже обычного, а не закрывайте глаза после пробуждения.

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