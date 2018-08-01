Почему утром нужно съесть огурец или селедку

Чтобы в жару хотелось меньше пить, необходимо съесть утром что-то соленое, к примеру соленый огурец или кусок селедки.

Такое утверждение выдвинул старший научный сотрудник Владимир Гранич, пишет ГолосUA.

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Это позволит задержать воду в крови, таким образом, снизится желание выпить воды. По словам эксперта, если человек здоров, ему желательно задержать воду в организме.

Лишь несколько граммов соли помогут держать больше жидкости в кровеносном русле. Даже несмотря на употребление соленых продуктов, человек меньше будет ощущать жажду.



Почему утром нужно съесть огурец

Специалист привел простой способ слежки за количеством воды в организме. Нужно следить за цветом мочи, если она коричневая – организму не хватает воды и идет сгущение крови.