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      Почему увеличивается количество раковых заболеваний: объяснение врача

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      Почему увеличивается количество раковых заболеваний: объяснение врача

      За последние 40 лет рост онкозаболеваний составил +10 процентов. Причем не резко, а плавно из года в год. Причиной этого роста является увеличение продолжительности жизни.

      Об этом сообщил врач Николай Островский.

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      По его словам в каждом учебнике по патофизиологии указано, что рак – это типовой патологический процесс. То есть сколько существовало человечество, столько возникали опухоли.

      По словам врача, список самой высокой онкологической заболеваемости в мире возглавляют Дания, Франция, Австралия, Бельгия, Норвегия, США. Страны с лучшей медицинской помощью. Почему же так?

      Увеличение продолжительности жизни влияет на количество

      По мнению специалиста есть три причины такой ситуации:

      1. Увеличение продолжительности жизни. Лишь с 1990-го средняя продолжительность жизни в мире выросла на 7 лет. Люди начали доживать до онкологии.

      2. Снижение смертности от других заболеваний. Значительный прогресс произошел в лечении сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний почек, печени, легких и многих других. Инфаркт и инсульт — это уже не приговор. Трансплантация печени, гормональная терапия и диализ стали доступными. И самое главное — снижается количество инфекционных заболеваний: и за счет вакцинации, и благодаря улучшению санитарных условий, и благодаря применению антибиотиков.

      3. Рост ранней диагностики онкологии. Медицина, как вы уже поняли, прогрессирует. Те формы опухолей, которые не выявлялись ранее, диагностируются сейчас. Внедрили скрининги для раннего обнаружения — имеем результат.

       
      Врач Николай Островский
      “Этот рост произошел вместе с прогрессом в медицине, вместе с ростом продолжительности жизни и снижением смертности от других болячек. Вот вам ответ! Онкология — это определенная расплата за возможность жить дольше!”
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Ще на третьому курсі університету я, як і кожен студент-медик, отримав величезну порцію здивування. В кожному підручнику з патофізіології було вказано, що рак — це типовий патологічний процес. Типовий процес, Карл! Рівно так само як запалення чи гарячка. Тобто скільки існувало людство, стільки виникали пухлини ⠀Окей, якщо так, то давайте проглянемо статистику. Як думаєте, в яких країнах рак найбільш поширений станом на 2016 рік? Китай, Індія, Африка? Чи, може, Україна? Впевнений, Ви будете здивовані! ⠀Нижче список найвищої онкологічної захворюваності у світі. Його очолюють Данія, Франція, Австралія, Бельгія, Норвегія, США. Цікавий поворот, правда? ⠀Чому це країни з найкращою медичною допомогою та екологічною ситуацією лідирують по раку? В чому секрет? ⠀А їх тут цілих три: 1️⃣Збільшення тривалості життя. Лише від 1990-го середня тривалість життя у світі зросла на 7 років. Люди почали доживати до онкології. 2️⃣Зниження смертності від інших захворювань. Значний прогрес відбувся у лікуванні серцево-судинних захворювань, захворювань нирок, печінки, легень та багатьох інших. Інфаркт та інсульт — це вже не вирок. Трансплантація печінки, гормональна терапія та діаліз стали доступними. І найголовніше — знижується кількість інфекційних захворювань: і за рахунок вакцинації, і завдяки покращенню санітарних умов, і завдяки застосуванню антибіотиків. 3️⃣Зростання ранньої діагностики онкології. Медицина, як Ви вже зрозуміли, прогресує. Ті форми пухлин, які не виявлялись раніше, діагностуються зараз. Впровадили скринінги для раннього виявлення — маємо результат ⠀Тепер найважливіше: чи насправді кількість раку зростає? Так, за останні 40 років ріст склав +10%. Причому не різко, а плавно з року в рік. ⠀Цей ріст відбувся разом з прогресом в медицині, разом зі зростанням тривалості життя та зниженням смертності від інших болячок. Ось Вам відповідь! Онкологія — це певна розплата за можливість жити довше! . ⠀Наступний пост про смертність та ефективність лікування. ⠀Stay tuned! ⠀Доктор Островський

      Допис, поширений Доктор Микола Островський (@doctor_ostrovskyi)

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      Теги: Здоровье Медицина Онкозаболевания Лечение
      Источник: 24 Канал
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