Почему увеличивается количество раковых заболеваний: объяснение врача

За последние 40 лет рост онкозаболеваний составил +10 процентов. Причем не резко, а плавно из года в год. Причиной этого роста является увеличение продолжительности жизни.

Об этом сообщил врач Николай Островский.

Читайте также: Какие симптомы рака мозга на ранних стадиях

По его словам в каждом учебнике по патофизиологии указано, что рак – это типовой патологический процесс. То есть сколько существовало человечество, столько возникали опухоли.

По словам врача, список самой высокой онкологической заболеваемости в мире возглавляют Дания, Франция, Австралия, Бельгия, Норвегия, США. Страны с лучшей медицинской помощью. Почему же так?

Увеличение продолжительности жизни влияет на количество

По мнению специалиста есть три причины такой ситуации:

1. Увеличение продолжительности жизни. Лишь с 1990-го средняя продолжительность жизни в мире выросла на 7 лет. Люди начали доживать до онкологии.

2. Снижение смертности от других заболеваний. Значительный прогресс произошел в лечении сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний почек, печени, легких и многих других. Инфаркт и инсульт — это уже не приговор. Трансплантация печени, гормональная терапия и диализ стали доступными. И самое главное — снижается количество инфекционных заболеваний: и за счет вакцинации, и благодаря улучшению санитарных условий, и благодаря применению антибиотиков.

3. Рост ранней диагностики онкологии. Медицина, как вы уже поняли, прогрессирует. Те формы опухолей, которые не выявлялись ранее, диагностируются сейчас. Внедрили скрининги для раннего обнаружения — имеем результат.

Врач Николай Островский “Этот рост произошел вместе с прогрессом в медицине, вместе с ростом продолжительности жизни и снижением смертности от других болячек. Вот вам ответ! Онкология — это определенная расплата за возможность жить дольше!”

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.