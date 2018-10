Почему увеличивается вес осенью

Три простые причины быстрого набора лишних килограммов в холодное время и инструкция по управлению аппетитом. Заинтригованы? Тогда ставьте лайк️ и читайте дальше. 1.Желание согреться. Расход энергии, который в осенне-зимний период уходит на обогрев, значительно увеличивается. Поэтому обойтись летним рационом у многих не получается. Но и от обилия мучной и жирной пищи теплее точно не становится. Чтобы избежать переедание, делайте перерывы между приемами пищи не более 4,5 часов. ВОЗ рекомендует питаться дробно - 4-5 раз в день. Варианты 2х разового питания подходят далеко не всем, как бы не убеждали советы из Instagram. 2.Осенняя хандра. Короткий световой день, дождливая погода и отсутствие солнышка сказывается на балансе витамина D в организме. Недостаток его может приводить к сезонной депрессии и эмоциональному перееданию. Поднять его уровень можно с помощью добавок - дозировку лучше подобрать после специального анализа на 25-ОН-холекальциферол. Не забывайте о прогулках и ловите солнечные деньки. 3. Нехватка витаминов. В осенне-зимний период у многих обостряется так называемое поисковое пищевое поведение – возникает желание есть все подряд без особого разбора. Это связано со снижением количества витаминов и микроэлементов. Увы, но даже и летом насытиться полезными веществами на весь год не удается. Поэтому не лишним будет сдать анализы на витамины и микроэлементы. После врач назначит вам препараты, которые помогут компенсировать дефицит. И не забывайте про естественные источники витаминов и микроэлементов. А у вас бывают прибавки веса осенью? #DoctorGavrilov #ДокторГаврилов

