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      Почему увеличивается вес осенью

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      Почему увеличивается вес осенью
      Почему увеличивается вес осенью / chopra.com

      Организм требует больше витаминов и минералов именно осенью. Часто в этот период года большинство людей замечают за собой усиление аппетита, соответственно, увеличение веса.

      Об этом пишет врач-психотерапевт Михаил Гаврилов в Instagram.

      Читайте также: На самом ли деле полезна органическая пища: выводы ученых

      1. Желание согреться

      В этот период для организма необходим более разнообразный рацион, чтобы согреться. Однако врач отмечает, что питание мучными и жирными блюдами не поможет согреться.

      Бажання зігрітися

      Желание согреться

      Всемирная организация здравоохранения рекомендует питаться дробно – 4-5 раз в день. Однако, чтобы избежать переедания, делайте перерыв между приемами пищи не более 4,5 часов.

      2. Недостаточное количество витаминов

      Осенью и зимой обостряется пищевое поведение, то есть у человека возникает желание съесть все и сразу. Это возникает из-за нехватки витаминов и микроэлементов. Поэтому нужно сдать анализы на количество витаминов и микроэлементов в организме. После этого врач сможет назначить препараты с правильной дозировкой.

      Не стоит также забывать о природных источниках витаминов и микроэлементов.

      3. Осенняя хандра

      Из-за короткого светового дня, дождя, ветра организму не хватает витамина D. Недостаточное количество может привести к сезонной депрессии и эмоционального переедания.

      via GIPHY

      Чтобы определить, сколько нужно витамина, необходимо сдать анализ на 25(OH)D – холекальциферол.
      Также нужно больше гулять днем под солнечными лучами.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Три простые причины быстрого набора лишних килограммов в холодное время и инструкция по управлению аппетитом. Заинтригованы? Тогда ставьте лайк️ и читайте дальше. 1.Желание согреться. Расход энергии, который в осенне-зимний период уходит на обогрев, значительно увеличивается. Поэтому обойтись летним рационом у многих не получается. Но и от обилия мучной и жирной пищи теплее точно не становится. Чтобы избежать переедание, делайте перерывы между приемами пищи не более 4,5 часов. ВОЗ рекомендует питаться дробно - 4-5 раз в день. Варианты 2х разового питания подходят далеко не всем, как бы не убеждали советы из Instagram. 2.Осенняя хандра. Короткий световой день, дождливая погода и отсутствие солнышка сказывается на балансе витамина D в организме. Недостаток его может приводить к сезонной депрессии и эмоциональному перееданию. Поднять его уровень можно с помощью добавок - дозировку лучше подобрать после специального анализа на 25-ОН-холекальциферол. Не забывайте о прогулках и ловите солнечные деньки. 3. Нехватка витаминов. В осенне-зимний период у многих обостряется так называемое поисковое пищевое поведение – возникает желание есть все подряд без особого разбора. Это связано со снижением количества витаминов и микроэлементов. Увы, но даже и летом насытиться полезными веществами на весь год не удается. Поэтому не лишним будет сдать анализы на витамины и микроэлементы. После врач назначит вам препараты, которые помогут компенсировать дефицит. И не забывайте про естественные источники витаминов и микроэлементов. А у вас бывают прибавки веса осенью? #DoctorGavrilov #ДокторГаврилов

      A post shared by Врач-психотерапевт, диетолог (@doctorgavrilov) on

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      Теги: LifeStyle Здоровье Здоровое питание Профилактика заболеваний
      Источник: 24 Канал
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