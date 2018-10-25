Почему увеличивается вес осенью

Организм требует больше витаминов и минералов именно осенью. Часто в этот период года большинство людей замечают за собой усиление аппетита, соответственно, увеличение веса.

Об этом пишет врач-психотерапевт Михаил Гаврилов в Instagram.

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1. Желание согреться

В этот период для организма необходим более разнообразный рацион, чтобы согреться. Однако врач отмечает, что питание мучными и жирными блюдами не поможет согреться.

Желание согреться

Всемирная организация здравоохранения рекомендует питаться дробно – 4-5 раз в день. Однако, чтобы избежать переедания, делайте перерыв между приемами пищи не более 4,5 часов.

2. Недостаточное количество витаминов

Осенью и зимой обостряется пищевое поведение, то есть у человека возникает желание съесть все и сразу. Это возникает из-за нехватки витаминов и микроэлементов. Поэтому нужно сдать анализы на количество витаминов и микроэлементов в организме. После этого врач сможет назначить препараты с правильной дозировкой.

Не стоит также забывать о природных источниках витаминов и микроэлементов.

3. Осенняя хандра

Из-за короткого светового дня, дождя, ветра организму не хватает витамина D. Недостаточное количество может привести к сезонной депрессии и эмоционального переедания.

Чтобы определить, сколько нужно витамина, необходимо сдать анализ на 25(OH)D – холекальциферол.

Также нужно больше гулять днем под солнечными лучами.

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