Почему в больших городах катастрофическая нехватка школ и детских садов?

Если говорить об образовательной инфраструктуре, то в Украине есть две кардинально противоположные проблемы – в сельской местности и в городах.

В селах большинство школ малокомплектные, с низким уровнем образования, где часто один учитель преподает сразу несколько предметов. И 30% таких школ надо оптимизировать (именно поэтому появились опорные школы).

В городах же катастрофически не хватает мест в школах и детсадах. В большей степени это касается больших городов. Примерно 50% школ в них них переполнены (учится более 27 детей в классах), дети ходят на учебу в 2 смены (а бывает, что и в 3!). Обе проблемы надо решать. Но сейчас хочу обратить внимание именно на города.

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Темпы строительства в Украине, в частности жилищного, растут. И это хорошо. НО! Существует проблема – диспропорция между темпами строительства жилья и объектов социальной инфраструктуры – а именно детских садов и школ.

Минрегион недавно проанализировал материалы градостроительной документации на местах. Результат анализа – тенденция нехватки школ и детских садов прослеживается почти во всех областных центрах Украины. Наихудшая ситуация – в Ровно, Чернигове, Луцке, Тернополе и Киеве.

Информация для этого анализа предоставлялась нам областными администрациями и по нашему мнению она не является достаточно реалистичной. По факту она еще хуже. И данные Института Образовательной Аналитики это подтвердили – анализ средних школ показал, что проблема переполненных классов и обучения детей в 2 смены существует во всех областных центрах Украины.

Могу привести примеры для наглядности (в цифрах всегда понятнее). В Одесской области ЖК "7 небо", это под Одессой. Расчетное количество жителей там – 10 тыс человек, потребность мест в садиках – 350, в школах – 1300 мест. По факту – ближайшие школы расположены только в Одессе, без обеспечения необходимой пешеходной доступности. Или ЖК "София" в Вишневом, где количество жителей составляет около 30 тыс. Расчетная потребность в детских садах – 1,1 тыс мест, в школах – 4 тыс мест. А по факту обеспечено в 7 раз меньше мест в садиках и в 6 раз меньше – в школах.

ЖК "Манхэттен" в Киеве приблизительно на 4 тыс жителей. Здесь потребность мест в детсадах составляет 150, а в школах – около 500. При этом все расположенные рядом школы уже преполнены. Кроме того, все они находятся в небезопасной доступности – поскольку комплекс размещен между двумя магистралями.

То есть, во всех этих примерах нарушаются требования Государственных строительных норм! Расчетное обеспечения количества мест в учреждениях дошкольного и школьного образования на 1000 жителей, согласно утвержденным нормам, должно составлять 38 мест в детских садах и 135 мест в школах. Но эта норма в большинстве случаев не соблюдается.

Субъекты градостроительства, часто игнорируя требования законодательства, даже не предусматривают в составе проектной документации объекты социнфраструктуры.

Почему? Какие основные проблемы привели к этому?

- Отсутствует актуальная градостроительная документация и контроль соответствия детальных планов территорий генплана населенных пунктов.

- При точечной застройке в центральных частях городов и в условиях существующих жилых массивов отсутствуют свободные участки для строительства школ и садов. К примеру, норма размера земельного участка для городской школы составляет не менее 1,4 га.

- Градостроительные условия и ограничения выдаются с нарушениями – это злоупотребление главных архитекторов городов – должностных лиц органов местного самоуправления. Не редко градостроительные условия и ограничения огни выдают по старому градостроительному ДБН. Тогда как новый ДБН "Планирование и застройка территорий" действует уже с 1 сентября 2018!

В итоге имеем катастрофическую диспропорцию между темпами строительства жилья и социнфраструктуры.

Что же с этим делать?

Министерство разработало план мероприятий для решения этих проблем. Он был недавно представлен на Координационном совете по вопросам реформирования образования. И некоторые его пункты, касающиеся ДБН (государственных строительных норм) уже выполнены.

Мы приняли абсолютно новые строительные нормы по планированию и застройке, в котором есть четкие нормы по размещению и необходимому количеству школ и детских садов. Также уже вступил в действие ДБН по дошкольным учебным заведениям, которым мы разрешили размещать на первых этажах жилых домов небольшие детские садики. Кроме того, контроль выполнения ДБН мы тоже усилили.

Подробнее об этом и тех шагах, которые планируем еще делать, напишу в следующем блоге.

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