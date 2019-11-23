Почему в Днепре мужчина на внедорожнике протаранил 10 машин: появились детали спецоперации СБУ

В Днепре сотрудникам Службы безопасности удалось задержать организатора конвертационного центра (группа компаний, предоставляющих услуги по отмыванию денег). Злоумышленник начал сопротивляться и пытался скрыться от правоохранителей.

Как передает пресс-центр СБУ в фейсбуке, оперативники спецслужбы установили, что организаторы конвертационного центра предоставляли заказчикам "услуги" по переводу средств в наличность. Происходило это путем осуществления фиктивных финансово-хозяйственных операций. Также этот конвертцентр способствовал, чтобы в бюджет поступали искусственно уменьшенные налоговые платежи.

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По информации СБУ, среди "клиентов" этого центра было более 20 коммерческих структур реального сектора экономики. То есть те предприятия и фирмы, которые производят материальные и нематериальные товары и услуги, но не осуществляют финансово-кредитные и биржевые операции. В то же время отношение к этому центру имели несколько государственных и коммунальных предприятий Днепропетровщины.

Согласно санкциям суда, правоохранители начали проводить обыски в офисе, квартирах и автомобилях, принадлежащих фигурантам дела. Одна из таких следственных действий прошла в автомобиле одного из организаторов конверта. Однако злоумышленник пытался сопротивлялся и скрыться от правоохранителей. Последним его все же удалось остановить, но злоумышленник успел повредить почти 10 частных машин. К счастью, в результате таких действий никто из обычных жителей Днепра не пострадал. Кроме того, во время задержания мужчина пытался угрожать "оперативникам" якобы связями в правоохранительных органах.

В машине злоумышленника сотрудники СБУ обнаружили более 2,1 миллиона гривен, которые тот получил незаконно. А в офисных помещениях "конверта" правоохранители изъяли валюты более чем на один миллион гривен. Также была изъята документация и печати, подтверждающие организацию незаконных схем.

В рамках уголовного производства следователи управления СБУ в Днепропетровской области под процессуальным руководством областной прокуратуры продолжают следствие.

Производство открыли по таким статьям Уголовного кодекса:

– служебный подлог;

– подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов;

– уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).

Заметим, что задержание злоумышленника произошло вечером 22 ноября. СМИ, в том числе 24 канал, писали, что в Днепре водитель внедорожника, убегая от погони, протаранил 10 автомобилей. Как пишет ресурс "Информатор", за рулем Lexus с номерным знаком КЭ 8888 СС находился Владимир Цебро, который, по неофициальной информации, является большим днепровским дельцом, который переводит деньги в наличность.

Организатором конвертцентра, вероятно, является Владимир Цебр​о