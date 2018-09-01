Почему в Крыму у людей "сгорели" огороды и заржавели все предметы во дворе
В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 Канала от "Радио Свободы" – жители Армянска в Крыму начали жаловаться на сыпь, тошноту и проблемы с кожей. В городе зафиксировали выбросы вредных веществ в атмосферу, предположительно, серной кислоты. Местные жители жалуются, что это выбросы химического предприятия "Крымский титан"
Также в выпуске:
Российская агрессия в Азовском море.
Митинги по всему миру в поддержку несокрушимого Олега Сенцова.
Скрытые месседжи крымчан ко Дню Независимости.
Ведущий:
Журналіст "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.
Источник: 24 канал
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