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Телеканал новостей 24 Программы Крым.Реалии
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН

Почему в Крыму у людей "сгорели" огороды и заржавели все предметы во дворе

Крым.Реалии 190 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 Канала от "Радио Свободы" – жители Армянска в Крыму начали жаловаться на сыпь, тошноту и проблемы с кожей. В городе зафиксировали выбросы вредных веществ в атмосферу, предположительно, серной кислоты. Местные жители жалуются, что это выбросы химического предприятия "Крымский титан"

Также в выпуске:

Российская агрессия в Азовском море.

Митинги по всему миру в поддержку несокрушимого Олега Сенцова.

Скрытые месседжи крымчан ко Дню Независимости.

Ведущий:

Журналіст "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.

Теги: Новости Крыма Аннексия Крыма Чрезвычайное происшествие Экология Крым.Реалии
Источник: 24 канал
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