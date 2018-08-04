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Почему в Одессе расправы над критиками местного мэра Труханова уже стали обыденностью

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Мэр Одессы
Мэр Одессы / Фото из открытых источников

Нападения на активистов как показательная расправа давно превратились в систему по всей стране. В прошлом году на Харьковщине были жестоко избиты антикоррупционеры Дмитрий Булах и Евгений Лисичкин.

Об этом в своем блоге "Право на правду" рассказал Дмитрий Гнап.

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По его словам, их дело брал на личный контроль министр Аваков, впрочем, подозреваемых так и не нашли, и местные феодалы получили сигнал: можно продолжать расправы. Так, вскоре в Чугуевском районе Харьковщины нашли повешенным местного активиста Николая Бычко. Все следы убийства вели к местным чиновникам, но полиция до сих пор никому не объявила подозрение.

Тем временем, в Одессе расправы над критиками местного мэра Труханова стали уже обыденностью. Нападения на Виталия Устименко и Сергея Стерненка чудом, к счастью, не закончились гибелью активистов. Стерненко, вообще пережил три покушения. Одного нападавшего он задержал. Во втором случае своего нападавшего насмерть ранил ножом,
– рассказал Гнап.

Журналист заверил, что при этом и до сих пор полиция не считает нужным предоставить ему государственную охрану, чтобы обезопасить от возможных повторных покушений. Сам Стерненко сейчас находится под уголовным производством за возможное превышение пределов необходимой самообороны. Но активист утверждает, что власть и бандиты оставили ему простой выбор – или суд, или гроб.

Гнап заявил, что похоже после Бердянска, Харькова, Херсона такой выбор у неравнодушных людей уже по всей Украине. Пока терпение общества окончательно не прервется. И дай Бог, чтобы в этот раз обошлось беж больших жертв. У власти и продажных правоохранителей есть еще один последний шанс опомниться.

Смотрите видео полного выпуска видеоблога Дмитрия Гнапа "Право на правду" за 4 августа 2018

Теги: Новости Украины Новости Одессы Видеоблоги
Источник: 24 канал
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