Почему в отношениях нельзя терпеть: объяснение психолога

Любые отношения держатся на компромиссах. Однако, это вовсе не означает, что надо терпеть своего партнера. Постоянное терпение в отношениях – это усилия, а иногда даже и насилие над собой.

Об этом пишет психолог и гельштальт-терапевт Мария Долгих в личном блоге.

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Она рассказала, что много пар в отношениях вместо того, чтобы искать компромиссы в сложных вопросах, часто просто долго терпят и такой подход ведет к сильной душевной боли.

Терпение никак не связано с любовью и заботой о себе. Это всегда усилия и иногда даже – насилие над собой. И важно осознавать – зачем и ради чего ты терпишь. Стоит ли шкурка выделки? Или ты сейчас терпишь, просто потому, что привык. Ты выдерживаешь,

– отметила Мария Долгих.

По ее словам, выдерживая много боли во взрослом возрасте, люди посылают самим себе послание: "ты не заслуживаешь нежности, заботы и любви".

"И это послание очень сильно влияет на всю нашу жизнь, постепенно разрушая нас, делая нас черствыми, нечувствительными", – подчеркнула психолог.



Терпение в отношениях – это насилие над собой

Она также отметила, что люди, которые склонны долго и стойко терпеть – всегда пользуются уважением за силу и отвагу. Однако, психолог подчеркивает, что обычно у них просто не было выбора, и такими их заставили стать близкие люди и обстоятельства.

"Когда есть возможность заметить свою боль, посочувствовать себе, появляется ценность себя и чувствительность к себе. Себя откровенно жалко. Все больше понимаешь, что заслуживаешь нежности, заботы и любви", – подытожила гешальт-терапевт.

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