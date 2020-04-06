Почему в парках можно гулять с собаками, а с ребенком – нет: объяснение Ляшко

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в парках обычно происходит больше контактов, поэтому с ребенком здесь гулять не стоит. Ведь он может заразиться коронавирусом. Он добавил, что правительство не давало никаких указаний, что собак украинцы могут выгуливать именно в парках. Но выгуливать их необходимо, потому что такова природа.

Во время эфира программы "Свобода слова" мэр Львова Андрей Садовый поинтересовался, почему после усиления карантина можно выйти на прогулку с собакой в ​​парк, зато ребенком гулять там нельзя.

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Может я чего не понимаю, почему с ребенком нельзя пойти в парк, если на улице с ним можно погулять. Что, на улице – менее безопаснее, а в парке кто-то будет нападать? Все же должен быть здравый смысл?

– поинтересовался львовский мэр.

На это главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в требованиях правительства не прописано, что собакам можно гулять в парке, а с детьми – нет.

"Есть определенные ограничения, и мы позволили выгул собак, чтобы не было абсурдных ситуаций. И мы понимаем природу, что собаку надо выгуливать", – отметил он.

По его словам, ни одного указания, что с собаками следует гулять в парках, нет.

Парки запрещены для прогулок, поскольку это места массового скопления людей, и мы отслеживали, что там происходит большинство контактов,

– убеждает Ляшко.

Главный санитарный врач добавил, что с ребенком гулять можно, но только не в парке.

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Ситуация с коронавируса в Украине: главное

Согласно данным Минздрав, по состоянию утро 6 апреля в Украине подтвердил 1319 случаев заболевания коронавирусом . К сожалению, 38 человек умерли . 28 пациентам удалось выздороветь.

. К сожалению, . 28 пациентам удалось выздороветь. 12 марта Украина ввела карантин , чтоб остановить распространение коронавируса. Он должен был длиться до 3 апреля, но 25 марта правительство продолжил ограничения до 24 апреля.

, чтоб остановить распространение коронавируса. Он должен был длиться до 3 апреля, но 25 марта правительство продолжил ограничения до 24 апреля. 1 апреля правительство усилило карантин: запретили находиться в общественных местах без маски; посещать парки и зоны отдыха, кроме выгула домашних животных; гулять по улицам группами более чем по двум; проводит мероприятия группами более 10 человек. Также запретили находиться на улицах детям до 16 лет без сопровождения взрослых.

25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.



Новые ограничения из-за карантина в Украине / Инфографика 24 канала