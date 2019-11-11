17:52
11 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РЫНОК ЗЕМЛИ РАСИЗМ НА МАТЧЕ ШАХТЕР – ДИНАМО ИГОРЬ МАЗУР
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Реформа российской армии. Открытие Киселева
      Вєсті Кремля
      18:32, 9 ноября
      Вести.UA: Лагеря для "слуг народа". Комика Молочного поплавило
      Вєсті.UA
      20:59, 8 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РЫНОК ЗЕМЛИ РАСИЗМ НА МАТЧЕ ШАХТЕР – ДИНАМО ИГОРЬ МАЗУР

      Почему в работе Приватбанка произошел сбой

      265 Читати новину українською
      Приват24 сбой 11 ноября 2019 - почему не работает Приват
      Причина сбоя в Приватбанке / pravdainform.com.ua

      В приложении Приватбанка "Приват24" произошел сбой, поэтому сейчас существует задержка при проведении платежей через приложение со статусом "новый".

      "Рекомендуем Вам не повторять платежи и ожидать проведения. Ориентировочный срок решения – до 17:00. Приносим извинения за доставленные неудобства", – сообщили в техподдержке банка, пишет "РБК-Украина".

      Читайте также: FacePay24 в Киеве: в супермаркетах можно рассчитаться с помощью лица

      Сбой в работе Приватбанка связан с Днем холостяка, который устроил интернет-магазин Aliexpress. Так, 11 ноября в 12:00 банк обслуживал до 70 тысяч платежей, что значительно превышает нормальные объемы работы. Из-за этого сформировалась очередь платежей.

      Что известно о распродаже на Aliexpress 11.11? Эта распродажа происходит уже почти 10 лет подряд и стала китайским аналогом Черной пятницы в США и Европе. Распродажа традиционно проходит в китайский праздник День Холостяка, который для многих ассоциируется со скидками.

      blog_ava
      Лучшие поздравления с днем Ангела в прозе и стихах
      сегодня
      5900
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Интернет Техно Новости Техно Приватбанк Банки
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Привіт від олігарха Ахметова, або Чому Ляшко з кулаками накинувся на Геруса
      сегодня , 17:30 Привіт від олігарха Ахметова, або Чому Ляшко з кулаками накинувся на Геруса
      Дмитро Гнап 113
      Чи справді такий страшний туберкульоз, як нам завжди розповідали?
      сегодня , 17:00 Чи справді такий страшний туберкульоз, як нам завжди розповідали?
      Блог Медіа 237
      Территориальная оборона: кто будет защищать украинские города во время войны?
      сегодня , 16:00 Территориальная оборона: кто будет защищать украинские города во время войны?
      Богдан Мірошниченко 219
      Президент на дроті. Дубілет розказав, як треба змінити зв'язок для перших осіб
      сегодня , 15:00 Президент на дроті. Дубілет розказав, як треба змінити зв'язок для перших осіб
      Дмитро Дубілет 356
      Зеленський змарнував цей шанс: судова реформа знову на межі провалу
      сегодня , 13:40 Зеленський змарнував цей шанс: судова реформа знову на межі провалу
      Роман Маселко 103
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук