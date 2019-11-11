Почему в работе Приватбанка произошел сбой

В приложении Приватбанка "Приват24" произошел сбой, поэтому сейчас существует задержка при проведении платежей через приложение со статусом "новый".

"Рекомендуем Вам не повторять платежи и ожидать проведения. Ориентировочный срок решения – до 17:00. Приносим извинения за доставленные неудобства", – сообщили в техподдержке банка, пишет "РБК-Украина".

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Сбой в работе Приватбанка связан с Днем холостяка, который устроил интернет-магазин Aliexpress. Так, 11 ноября в 12:00 банк обслуживал до 70 тысяч платежей, что значительно превышает нормальные объемы работы. Из-за этого сформировалась очередь платежей.

Что известно о распродаже на Aliexpress 11.11? Эта распродажа происходит уже почти 10 лет подряд и стала китайским аналогом Черной пятницы в США и Европе. Распродажа традиционно проходит в китайский праздник День Холостяка, который для многих ассоциируется со скидками.