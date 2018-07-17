Почему в ракушках мы слышим звук моря: новое исследование ученых

Эксперты из Калифорнийского университета выяснили в новом исследовании, что в ракушках мы слышим не море, а звуки окружающей среды.

Об этом сообщают на The Huffington Post.

Что интересно, по словам ученых такой звук можно услышать не только в ракушках, но и в пустых чашках или бутылках. То есть должна быть любая емкость с отверстием.

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Когда окружающий шум отражается от твердой поверхности раковины, некоторые частоты усиливаются. Не важно, вы держите возле уха ракушку или пустую бутылку, которая никаким образом не связана с океаном, вы услышите звук моря в результате феномена, который называется "резонанс",

– отметила исследовательница Шрути Дешпанде.

Таким образом, раковина становится резонансной полостью, которая усиливает некоторые звуковые частоты окружающего шума и ослабляет другие. В других исследованиях также можно было услышать мнение, что звук, который мы слышим в ракушках – это усиленный звук потока крови через кровеносные сосуды. Но теперь такое утверждение поставлено под сомнение.